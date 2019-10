Drie gewonden bij schietpartij tijdens achtervolging tussen twee auto's in Veldhoven

Ook een bushokje in Veldhoven moest eraan geloven. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision)

De politie deed zondagavond uitgebreid onderzoek in Veldhoven. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision)

Bij de schietpartij zondagavond rond kwart over tien in Veldhoven zijn drie mannen gewond geraakt. Tijdens een achtervolging tussen twee auto’s vanaf de Houtwal werden meerdere schoten gelost. Op de Traverse reden de auto’s op elkaar in en kwamen ze tot stilstand.

Meerdere inzittenden van de auto’s sloegen vervolgens op de vlucht. In een van de auto’s vonden agenten die ter plekke kwamen een gewonde man. Op de Heerbaan werd even later een derde auto aangetroffen. Ook hierin zat een gewonde man.

De politie vermoedt dat ook deze wagen en de gewonde man iets te maken hebben met de schietpartij. Weer even later meldden drie mannen zich op het politiebureau in Veldhoven. Eén van hen had een schotwond.

Gewonden naar het ziekenhuis

De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Behalve dat twee groepen volgens de politie bewust de confrontatie met elkaar hebben gezocht, is er nog veel onduidelijk over de achtergrond van de schietpartij.

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan in de omgeving van de Houtwal, Traverse, Smelen en de Heerbaan in Veldhoven. Sporen zijn veiliggesteld en getuigen zijn gehoord. Ook wordt bekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn.