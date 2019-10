In een impuls aangekocht vliegtuig over de weg vervoerd naar Veen: 'Maar wat gaan we ermee doen?'

Tonnie Bouman in de cockpit van zijn militaire vliegtuig dat hij kocht op een veiling

VEEN -

Het was een impulsaankoop op een veilingsite. Tonnie Bouman uit Veen kocht een Canadees militair vliegtuig dat al jarenlang stof stond te happen op het militaire gedeelte van Eindhoven Airport. Met de aankoop ging Bouman echter ook de verplichting aan om het vliegtuig te demonteren en op te halen op de vliegbasis. De DHC7 ging woensdag over de weg op transport van Eindhoven naar zijn nieuwe thuis in Veen.