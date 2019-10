Schietvereniging raakt vergunning en wapens kwijt na overtreden van regels

Schietvereniging Trefzeker in Tilburg heeft voorlopig haar kruit verschoten. De politie heeft een tiental wapens 'in bewaring genomen', zo bevestigt een woordvoerder van de politie. Ook is de vergunning ingenomen. Aanleiding zijn de ongeregeldheden bij de club die aan het licht kwamen door onderzoeksjournalist Alberto Stegeman.

De Telegraaf meldt dat Stegeman voor het tv-programma Undercover op onderzoek ging. De journalist kwam erachter dat de vereniging ;'het niet zo nauw neemt met de regels'.

Stegeman laat aan het landelijk dagblad weten dat de wapens bij de vereniging 'voor het oprapen lagen'. Volgens hem was er vrije doorgang naar een wapenkast. "Personen kunnen dus in principe vanaf de straat doorlopen naar de wapens", aldus Stegeman in De Telegraaf.

Verborgen camera

Met verborgen camerabeelden onthult het tv-programma dat mensen bij de club kunnen leren schieten zonder dat ze zich hoeven te legitimeren. Terwijl iedere schietvereniging verplicht is te vragen naar een identificatiebewijs. Volgens Stegeman liep tijdens een oefensessie een instructeur zelfs weg en liet deze een doorgeladen wapen onbeheerd achter.

Toezichthouder

Een woordvoerder van de politie bevestigt dit verhaal, maar benadrukt dat de wapens 'niet op strafrechtelijke basis zijn ingevorderd'. "We hebben de wapens wel tijdelijk in beheer genomen, totdat alles goed is geregeld. Dat is onze taak als toezichthouder."

Bij SV Trefzeker aan de Enschotsestraat was woensdagavond niemand bereikbaar voor commentaar.