Ruim tien ton afval afgebrand bij afvalrecyclingbedrijf in Waalwijk

Bij afvalrecyclingbedrijf Maton aan de Van Hilststraat in Waalwijk heeft woensdagnacht brand gewoed. Het vuur ontstond in tien tot vijftien ton huishoudelijk afval voor het gebouw. Donderdagmorgen rond tien voor zes werd het sein brandmeester gegeven.

Het vuur woedde op zo'n tien meter van het gebouw. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Om het vuur in de stapel afval onder controle te krijgen, trok de brandweer het afval uit elkaar.

'Geen acuut gevaar voor de omgeving'

Rond halfdrie was de brand onder controle. Het blussen duurde vervolgens nog een paar uur. Er was geen acuut gevaar voor de omgeving.

Bij de brand kwam veel rook vrij, maar maar die trok niet naar bewoond gebied. "Er kwamen, naast de gebruikelijke schadelijke stoffen, geen extra gevaarlijke stoffen vrij", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Tweede keer in korte tijd

Het is al de tweede keer in korte tijd dat er een uitslaande brand woedt bij dit afvalrecyclingbedrijf. Half juli was het hier ook raak. Maton verwerkt bouw- en sloopafval en steenachtige materialen voor hergebruik.