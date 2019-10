'Wapens liggen gewoon voor het grijpen', Alberto Stegeman verbijsterd over situatie schietvereniging

Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman is verbijsterd over de situatie die hij aantrof tijdens het maken van een undercoverreportage bij schietvereniging Trefzeker in Tilburg. "Wat ik het meest schrijnend vind, is dat je op het moment dat je van buitenaf daar binnenloopt, je geen gesloten deur tegenkomt. Je komt in een soort halletje terecht waar postvakjes - ik heb er geen ander woord voor - te zien zijn en daar liggen die wapens in. Die liggen gewoon voor het grijpen!"

Stegeman maakte de reportage - die zondagavond om acht uur wordt uitgezonden op SBS6 - nadat hij getipt was dat het slecht gesteld zou zijn met de beveiliging bij Trefzeker en het naleven van de regels. "Onder een valse naam zijn twee collega's daar naartoe gegaan", vertelt de onderzoeksjournalist. "Ze hebben daar meerdere malen geschoten, op verschillende avonden. En ze weten bij Trefzeker tot op de dag van vandaag niet wie zij zijn."

Dat verbaast hem enorm. "Op het moment dat je je daar als introducé aanmeldt, moet je officieel je identiteitsbewijs laten zien. Daar heeft het personeel heel lang... of eigenlijk nooit naar gevraagd. Dat betekent dat je als onbekende daar zo naar binnen kan en een wapen zou kunnen meenemen."

Laks

Stegeman wijst op de schietpartij die een paar jaar geleden plaatsvond in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Dader Tristan van der V. was lid van een schietvereniging. "Daar is ontzettend veel aandacht voor geweest en er is heel veel over gesproken. Over het verscherpen van de regels en dergelijke. Dan vind ik het heel opvallend dat een officiële schietvereniging daar zo laks mee omgaat. Op het moment dat je je aanmeldt, moeten ze weten wie je bent. Hoe moeilijk is het om een identiteitsbewijs te vragen? Je wil toch weten wie je in je club haalt op het moment dat je daar vuurwapens hebt?"

Hij heeft de voorzitter van Trefzeker meteen aangesproken op de situatie die hij in Tilburg aantrof. "Hij wilde niet reageren, dreigde nog met een kort geding, maar daar heeft hij uiteindelijk van afgezien", vertelt de onderzoeksjournalist. "We zijn ook naar de branchevereniging gegaan. Die hebben we de beelden wel laten zien. Overigens heeft de advocaat van de schietvereniging de beelden later ook gezien. De branchevereniging heeft het certificaat ingetrokken en daarna is de politie - want die hebben wij ook ingelicht - gaan kijken. Die vond het een onveilige situatie en die heeft een aantal wapens in bewaring gesteld."