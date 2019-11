E-step meestal verboden, maar in Tilburg mogen ze wel legaal de weg op

Twintig E-Steps staan vanaf vrijdag aan de Spoorlaan in Tilburg klaar voor toeristen die een rondje door de stad willen maken. Een experiment. Als het een succes is, komen er meer stepjes: zo'n 100 tot 200.

Valencia

De jonge Tilburgse ondernemer kwam op het idee toen hij in Valencia in Spanje op vakantie was. Daar kun je door een drooggevallen rivier fietsen. Maar Teun pakte een elektrische step en was verkocht.

Verreweg de meeste E-Steps zijn verboden, maar Teuns studiegenoot Mike Meeuwsen vond een type dat wel is toegestaan. "We hebben van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer, red.) een goedkeuring gekregen. Hij is dus verzekerd. Deze step is eigenlijk een speciale bromfiets. Hij heeft twee remmen. De wielen zijn iets groter. En het frame is sterker dan van een gewone E-Step. Daardoor sta je er veiliger op en dus is het goedgekeurd."

In Tilburg rijden vanaf vrijdag legale elektrische steps rond. (foto: Dennis Stafleu)

Oppassen

Toch is Veilig Verkeer Nederland nog niet helemaal overtuigd. Woordvoerder Rob Stomphorst: "Je denkt in eerste instantie dat de step is goedgekeurd. Maar daar moet je mee oppassen. Want ondertussen kan er best een zwaarder motortje onder zitten. En dan wordt het vaak niet opnieuw ter keuring voorgelegd. Dus je weet het nooit."

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen is donderdag in Tilburg voor een symposium over verkeersveiligheid. Als ze hoort dat er in Tilburg toeristische routes komen voor elektrische steps, is ze niet meteen enthousiast: "Als het een van de zestien steps is die als bijzondere bromfiets zijn goedgekeurd, dan mag het. Maar we moeten goed naar die licht gemotoriseerde voertuigen kijken. Wat is er nodig om het veilig tussen al het andere verkeer te kunnen gebruiken?"

Stint

Ook het ongeluk met de Stint in Oss zit nog vers in het geheugen, geeft Van Nieuwenhuizen toe. "Dat speelt zeker mee. Ik wil samen met de Europese Commissie het probleem met al die nieuwe soorten voertuigen gaan aanpakken. Want het is fijn als je in heel Europa weet waar je aan toe bent."

Ondertussen geniet Mike van de mogelijkheid die hij heeft in Tilburg: "Toen we vorig jaar april dit gingen opzetten had ik niet verwacht dat ik nu op een E-step door Tilburg zou rijden. Een step van mijn eigen bedrijf. Het is mooi om te zien wat je hier kunt doen."