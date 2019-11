Indrukwekkende herdenking en stille tocht voor de 134 slachtoffers van de Stadhuisramp Heusden

Honderden Heusdenaren liepen maandagavond mee in een stille tocht en tussen de vijf en zevenhonderd mensen woonden in de Grote of Catharijnekerk de herdenkingsdienst bij. Heusden herdacht dat 75 jaar geleden 134 inwoners om het leven kwamen, toen het stadhuis door de Duitsers onverwachts werd opgeblazen. "Ze noemen het de stadhuisramp, maar het is eigenlijk een stadshuis-moord", zei burgemeester Willemijn van Hees die tijdens de herdenking ook inging op de schuldvraag.

Voor burgemeester Willemijn van Hees was het haar eerste herdenking, voor de 89-jarige Jo de Hart Timmermans was het de 75ste keer. "Vanaf het begin ben ik er bij geweest, ik ben er altijd bij geweest." In de nacht van de ramp was Jo een meisje van 14-jaar. "We zaten thuis in de kelder en op het moment van de explosie voelde ik onder mijn voeten de plavuizen omhoog komen." Samen met haar ouders twijfelde ze geen moment, ze schoot te hulp. "We wilden gaan puinruimen. Ik met de kolenkit omdat we geen emmers meer hadden, maar we moesten al vrij snel stoppen omdat er nieuwe explosies te horen waren. We moesten weer snel naar huis."

Stadhuis-moord in plaats van Stadhuisramp

De duitsers wisten dat er in het stadhuis 170 inwoners van Heusden een schuilplek hadden gevonden voor het oorlogsgeweld, ondanks die wetenschap werd de toren van het stadhuis bewust opgeblazen. "Vandaar dat het een oorlogsdaad, een misdaad is", aldus burgemeester Van Hees. "Die ook als moord betitelt had moeten worden, denk ik in die tijd."

Desondanks koos men in Heusden ervoor om vooral tijd en energie te steken in de wederopbouw en minder energie te steken in het beantwoorden van een schuldvraag. Over die keuze wordt nog altijd verschillend gedacht.

The Last Post

De herdenking van de stadhuisramp was een herdenking die zeer druk werd bezocht "Op het moment dat de 'The Last Post' klinkt bij het monument en het Wilhelmus wordt gezongen dan doet het je wel wat", aldus Jan van de Griendt die de 75ste herdenking noemt als één van de drukst bezochtste herdenkingen.

Heusden blijft herdenken

75-jaar na dato, 75-jaar na die alles verwoestende explosies stond Heusden weer stil bij de Stadhuisramp. De Grote of Catharijnekerk zat afgeladen vol. De daaropvolgende stille tocht naar de plek waar het gebeurde bracht de generaties, die het niet hebben meegemaakt en het alleen van 'horen zeggen hebben', terug naar de avond en nacht van toen. Heusden heeft de Heusdenaren van toen, de slachtoffers niet vergeten en zal ze ook nooit vergeten. Dat heeft Heusden maandagavond duidelijk gemaakt.

