Dierenactivisten roepen op om naar rechtszaak stalbezetting Boxtel te komen, al 123 mensen aangemeld

Als het aan de dierenactivisten van Meat the Victims ligt, wordt het druk in de rechtszaal van Den Bosch komende woensdag. Daar staan 67 activisten voor de rechter omdat ze in mei urenlang een varkensstal in Boxtel bezetten. Op Facebook roept de organisatie mensen op om bij die zaak aanwezig te zijn. Ze willen zo steun betuigen aan degenen in het beklaagdenbankje. Ook boerenorganisatie ZLTO gaat met een aantal leden naar de rechtbank toe.

Op de Facebookpagina hebben al 123 mensen aangegeven dat ze erbij zijn woensdag. Het is volgens Animal Resistance en Meat the Victims, de organisatoren van het Facebook-evenement, wel de bedoeling dat alles ordelijk verloopt. Zo is het niet de bedoeling dat mensen posters meenemen of een megafoon gebruiken. Ook geschreeuw wordt niet gewaardeerd.

Het is volgens de organisatoren de bedoeling dat iedereen 'respectvol is tegen andere mensen, ook al hebben ze niet dezelfde mening'. Ze willen geen gewelddadig gedrag zien, of gewelddadige teksten horen. Ook aan de dresscode is gedacht. Casual en n e tjes, en geen activistische kleding. "We willen dat het publiek ziet dat we normale maar bezorgde mensen zijn."

Farmers Defence Force, de actiegroep van boeren die werd opgericht vlak na de stalbezetting in Boxtel, is niet in groten getale aanwezig. Woordvoerder Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force zegt dat hijzelf in ieder geval niet naar de rechtszaak gaat. "Maar misschien gaan andere leden wel naar Den Bosch. Ik ben daar niet van op de hoogte."

Boerenorganisatie ZLTO komt woensdag wel met een aantal leden naar de zaak. Maandag zei ZLTO dat ze haar leden waarschuwt voor mogelijke nieuwe stalbezettingsacties deze week. Volgens de ZLTO is de nieuwe actie van dierenactivisten bij de politie gemeld. De politie zelf wil dat niet bevestigen.

Rechtbank op alles voorbereid

De rechtbank Den Bosch is voorbereid op veel bezoekers woensdag. "We houden rekening met alle scenario's", zegt een woordvoerder. "Er is in ieder geval geregeld dat de zitting in de grote zittingszaal is. Daar passen ongeveer honderd mensen in. Er is ook een extra zaal geregeld waar ongeveer vijftig mensen via schermen de zaak kunnen volgen." De rechtbank weet nog niet hoeveel mensen er precies komen. "Iedereen die wil komen mag komen. Uiteraard is er beveiliging aanwezig."