Man (54) krijgt flinke klappen bij woningoverval in Valkenswaard

Een 54-jarige man is dinsdagnacht overvallen in zijn huis aan de Wolbergstraat in Valkenswaard. De bewoner werd rond half twee in zijn slaap verrast door twee donkergeklede en gemaskerde mannen. Hij kreeg flinke klappen en raakte behoorlijk gewond.

Een buurtbewoner belde de politie. Ze hoorde iemand om hulp roepen. Ook hoorde ze daarna gestommel en geluiden uit de woning komen. Agenten die naar het huis gingen, vonden de man hevig bloedend. Hij had veel pijn. Hij is direct met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Veel onduidelijkheid

Het is voor de politie nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Omdat de bewoner zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moest, konden de agenten hem niet uitgebreid spreken. De man is daar aan zijn verwondingen geholpen. Hij is inmiddels weer thuis.

Het is daarom ook nog niet bekend of de daders iets mee hebben genomen uit de woning. Er is met een politiehond gezocht naar sporen, maar dat leverde niks op. De recherche onderzoekt de zaak verder.