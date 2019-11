Chaos op Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel na botsing tankwagen en maaiwagen, weg hele avond dicht

KAATSHEUVEL -

Op de Midden-Brabantweg (N261) is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd tussen een tankwagen en een maaiwagen, die in de berm aan het werk was. De tankwagen raakte van de weg en botste tegen de maaiwagen. Drie mensen raakten gewond. De weg van Tilburg naar Kaatsheuvel is tot elf uur vanavond dicht. Verkeer moet rekening houden met een vertraging van bijna een uur.