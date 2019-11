Lars Unnerstall onder de lat bij PSV, Mark van Bommel grijpt in en passeert keeper Jeroen Zoet

Keeper Jeroen Zoet is zijn plek in de goal van PSV kwijt. Zondagmiddag in de wedstrijd in Tilburg tegen Willem II staat Lars Unnerstall onder de lat. Een ingreep van trainer Mark van Bommel nadat PSV in de afgelopen vijf wedstrijden niet een keer tot winst wist te komen.

Een reeks van wedstrijden die in Eindhoven tot veel onrust heeft geleid. Fans roeren zich. Waarbij vooral coach Mark van Bommel, technisch manager John de Jong en doelman Jeroen Zoet het moeten ontgelden. De beslissing van Van Bommel om Zoet te passeren komt dan ook niet als een verrassing.

Voorafgaand aan de wedstrijd in Tilburg gaf Van Bommel aan het vertrouwen in Zoet de voorbije periode kwijt te zijn geraakt. "Jeroen heeft te veel fouten gemaakt, simpel", zei hij tegen FOX Sports.

Debuut in hoofdmacht

Voor Unnerstall (29) is de wedstrijd tegen Willem II zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. De Duitser kwam in juli 2018 van VVV-Venlo naar PSV. De Eindhovenaren verhuurden hem vorig seizoen nog aan zijn oude club.

"We hebben Unnerstall aangetrokken in de wetenschap dat Zoet weg kon gaan, als eerste keeper. Jeroen heb ik laten staan omdat hij hier al een hele tijd keept. Ik vind het nou tijd om Lars de kans te geven. Lars is hier met een blessure binnengekomen, waardoor de situatie anders was", legde Van Bommel eveneens tegenover Fox Sports uit.

Robbin Ruiter zit al het hele seizoen als tweede doelman op de bank en niet Unnerstall. Van Bommel hierover: "We moesten ook een reservedoelman halen in de persoon van Robbin Ruiter. Daardoor zit Robbin ook altijd op de bank."

Crisisoverleg

Zaterdagochtend nog ging de PSV-trainer samen met algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong het gesprek aan met met veertien afgevaardigden van de verschillende supportersgroepen van de Eindhovense voetbalclub.

"Er zijn zaterdag echt dingen uitgesproken naar elkaar", liet PSV-directeur Gerbrands na het gesprek weten. Hij had het over een 'kleedkamergesprek' waarin over en weer zorgen werden geuit.

Halfdrie aftrap in Tilburg

Zondag moet PSV in een uitwedstrijd tegen Willem II het tij zien te keren. Om halfdrie wordt er afgetrapt in Tilburg.

