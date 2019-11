Oeteldonkse Prinses Querida de tweede is klaar voor haar missie: Carnaval is voor iedereen

Middenin de afscheidsspeech van prinses Querida de eerste klinkt ineens een dijk van een vrouwenstem vanuit de andere kant van de zaal. "Oh Oeteldonk!” zingt ze, op de wijs van 'Oh, Happy Day'. Nieuwsgierig draait iedereen zich om. Een vrolijke krullebol loopt, gehuld in een zilveren paillettenjurk, zingend over de rode loper naar het podium. Prinses Querida de tweede maakt een spetterende entree.

Het zijn dan ook niet de minste schoenen die gevuld moeten worden. Prinses Querida de eerste heeft de titel maar liefst tien jaar gedragen en die titel in die jaren ook echt veroverd. Daarvoor kreeg zij bij haar afscheid als cadeau erkenning van het Noordbrabants Museum, dat de Oeteldonkse Prinses Carnaval een plek gaat geven als onderdeel van het Bossche erfgoed.

Erfgoed dat vanaf nu uitgedragen wordt door Querida de tweede. De hoedster komt met een liefdevolle boodschap: "We gaan verbinden, en we gaan zorgen dat niemand zich alleen voelt. We gaan liefde, vreugde en plezier naar alle Oeteldonkers brengen. En naar mensen daar buiten, naar iedereen die samen carnaval wil vieren." De Prinses en haar gevolg dragen uit dat Carnaval een feest is voor iedereen. "Of je lang haar hebt of krullen, een diploma of geen diploma. Wat je achtergrond ook is, iedereen is voor ons gelijkwaardig", vertelt de prinses trots. Zij belichaamt deze belofte als geen ander. Querida de tweede verenigt drie nationaliteiten: ze is een geboren en getogen Vlaamse van Marokkaanse afkomst en is getrouwd met een Nederlander.

Trots

Esther van Rijswijk is de minister president van het kabinet van de prinses. Zij is apetrots op Querida de tweede. "Ze is zo gaaf! Dit mens heeft zo'n groot hart. Het is echt een hele waardige opvolger." De eerste Prinses van Oeteldonk ontstond vanuit een grap, maar ook wel deels vanuit een gemis. Esther vertelt: ""Er is al 130 jaar een Prins, maar ik wil mijn dochter laten zien dat er ook een Prinses kan zijn. Dus die hebben we zelf neergezet." De grap werd met veel bombarie neergezet en kreeg ontzettend veel aandacht. Onder andere van de burgemeester en de landelijke media. Nadat de woordvoerder van de Prins in Hart van Nederland meldde dat de Prinses haar plek moest kennen, werd de strijdlust aangewakkerd. De Prinses heeft de Prins nooit van zijn troon willen stoten, maar vond het onterecht dat er geen plaats voor haar zou zijn, louter op basis van geslacht. Zo ontstond al snel de missie om mensen te verbinden en niemand uit te sluiten.

Die missie sloeg aan. Het gevolg rondom de Prinses groeide. Er zijn inmiddels zoveel clubjes rondom haar ontstaan, dat er een overkoepelende organisatie nodig was. Ook deze werd vandaag gelanceerd: Hart van Oeteldonk. Hieronder vallen behalve Prinses Carnaval, Het Gevolg, De Muiterij, De OetelNeevie, De Bjoetiekezen en De Hertjes. Op de website van de Prinses is te lezen waar de afdelingen voor staan.