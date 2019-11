Voor 43 cent koop je op AliExpress een nep Oeteldonks carnavalsembleem

Al sinds 1963 brengt de Oeteldonksche Club elk jaar een nieuw embleem uit. Voor zeven euro zijn ze voor iedereen te koop. Ook in China hebben ze lucht gekregen van het Bossche succesnummer. Daar worden ze voor een stuk minder geld te koop aangeboden.

Origineel embleem van de Oeteldonksche Club uit 2019

Oeteldonkse driekleur

De rood-wit-gele vlag dateert uit het begin van de 20e eeuw. De kleuren wit en geel zijn afkomstig van de kerk. Het rood en wit van de Brabantse vlag.

Volgens Rob van de Laar, werkzaam bij het Stadsarchief van Den Bosch én oprichter van het Carnavalsmuseum, is het historisch nooit vastgelegd dat de kleuren specifiek eigendom van Oeteldonk zijn. Dat geldt net zo min voor het wapen van de stad.

"Meer partijen maken emblemen. Het is dan ook een vrij feest. Maar die andere emblemen zijn niet van de Oeteldonksche Club. Het is natuurlijk wel zonde dat veel mensen een graantje meepikken van het carnaval. Maar zolang er geen plagiaat wordt gepleegd, kan en mag alles."

Dit embleem is te koop op een Chinese webshop.

'Kampioen in kopiëren'

Ook Michel van Breugel, voorzitter van Stichting Hendrien, is niet in paniek. De stichting houdt zich bezig met de merchandise in Oeteldonk en werkt samen met de Oeteldonksche Club.

Hoewel de Chinezen kampioen zijn in kopiëren, is het ze in het geval van de carnavals emblemen niet zo goed gelukt. "In China maken ze niet ons officiële logo na. Wij gebruiken nooit een patroon van een vlag of een afbeelding van een bierglas. Het lijkt er niet eens op."

Officiële verkooppunten worden elk jaar bekendgemaakt. Als een klant naar een andere winkel gaat, is diegene nooit zeker van de echtheid van het embleem. "We hebben wel eens foute emblemen omgeruild. Als iemand twijfelt over de echtheid en ‘m naar ons opstuurt, dan krijgen ze van ons een origineel. Ze wisten niet dat ze geen officieel logo hadden gekocht."

'Je loopt voor schut'

Alle 13.575 clubleden krijgen in aanloop naar de 11e van de 11e het nieuwe jaarembleem. Het gaat volgens van Breugel meer om de mensen van buiten Den Bosch die gaan voor een goedkoop nep-exemplaar. "Onze leden en Bosschenaren denken wel twee keer na of ze een nepper op hun kiel of jasje spelden."