Stikstofbijeenkomst met premier Mark Rutte 'gemoedelijk' verlopen: 'Hij kwam met ons buurten'

Deurne stond donderdagavond in het teken van stikstof. De plaatselijke VVD had een bijeenkomst over de stikstofproblematiek georganiseerd en daarvoor was premier Mark Rutte uitgenodigd. Rutte wilde ' vooral luisteren en zelf zo min mogelijk praten'. Een boer vatte de avond als volgt samen: "In Brabant buurten we graag met elkaar en Rutte kwam met ons buurten."

In Natuurpoort De Peel konden zo'n 450 belangstellenden terecht, en die plaatsen waren donderdagavond allemaal bezet. De premier sprak met boeren over de stikstofproblemen en de maatregelen die het kabinet woensdag presenteerde.

Rutte vertraagd

De bijeenkomst zou om acht uur beginnen maar werd een klein half uur vertraagd omdat Mark Rutte nog onderweg was uit Den Haag. De premier werd met applaus ontvangen. "Ik wil vooral luisteren en zelf zo min mogelijk praten", aldus Rutte.

'Halveren van de veestapel werkt niet'

Een jonge boer opende de avond met een scherpe aanval op de Brabantse VVD die niets zou doen om de boeren in de provincie meer ruimte te bieden voor innovatie, waardoor zij in hun voortbestaan bedreigd zouden worden.

Rutte hield de aanwezigen voor: "Jullie zijn niet de schuld van het stikstofprobleem. We vragen alleen om mee te werken aan de oplossing. Er wordt ontzettend veel onzin verteld over boeren. Halveren van de veestapel helpt niet." Volgens de premier is er geen enkele beroepsgroep zo populair als de boeren.

'Geen acties van boeren'

Er werden veel boeren verwacht bij de bijeenkomst. In eerste instantie gingen geruchten rond dat 1300 boeren zich aan hadden gemeld voor de bijeenkomst, maar dat klopt niet volgens varkenshouder John van Paasen uit Deurne. Hij vertrouwde erop dat acties van boeren uitbleven.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de VVD. Begin deze maand hield deze partij een vergelijkbare bijeenkomst in het Overijsselse Vinkenbuurt. Daar kwamen toen ongeveer vijfhonderd mensen op af.

'Dat steekt'

Vlak bij de zaal liggen intensieve veehouderijen, waarvan er enkele in aanmerking komen voor uitkoop. Maar andere moeten nieuwe stallen bouwen en daarvoor vóór 1 april een vergunning aanvragen. "Dat steekt", zei medeorganisator en VVD-raadslid Jeroen van Lierop.

Hij vindt dat Limburgse boeren het makkelijker hebben dan die in Brabant en wijst op de verschillen in de fosfaataanpak door de twee provincies: "Zo'n 200 meter verderop in Limburg hoeven boeren geen nieuwe stallen te bouwen, wij wel. Brabantse boeren zijn honderdduizenden euro's duurder uit!"

'We moeten allemaal een beetje inschikken'

In Deurne werd gepleit voor één landelijke lijn, waaraan alle provincies moeten voldoen. Volgens Rutte is daarover op 1 december duidelijkheid. "We moeten allemaal een beetje inschikken", zei de premier. "Dan kunnen we allemaal weer verder."