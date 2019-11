Talentvolle techneutjes klussen er op los bij hun eigen Hack Glow

Vier jaar geleden was de hackaton Hack Glow voor het eerst. "Het zijn jongeren die gek zijn van techniek", zegt Fleur Besters, organistor van de Hack Glow. "Ze zijn heel veelzijdig en draaien nergens hun hand voor om. Ze timmeren, programmeren, bouwen, solderen en lassen, alles wat je nodig hebt om lichtkunst te maken."

Spelletjes

De jongeren sloten zich twee dagen lang op om creatief helemaal los te gaan. De jonge uitvinders maakten twee lichtgestuurde spelletjes, waar ze zelf ook echt mee aan de slag kunnen. Het resultaat is nu te zien in de container op de Lindenlaan. "Bij het officiële evenement is het heel veel kijken, maar hierbij draait het erom dat ze iets maken dat ze zelf ook daadwerkelijk zouden willen doen bij GLOW", aldus Besters.

De 14-jarige Tijn doet voor het eerst mee als Glow-hacker en hij is heel enthousiast. "Ik heb geen idee hoe het ging maar ik vind het echt super tof!"