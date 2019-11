8 tips om niet het slachtoffer te worden van phishing

De 25-jarige student Ibra uit Tilburg kwam in het nieuws doordat hij de werkwijze van een phisher bloot wist te leggen. Wat duidelijk wordt uit zijn verhaal: phishing is een groot probleem, en de oplichters gaan ontzettend geraffineerd te werk. Daarbij maken ze enorm veel slachtoffers.

"Iedereen zou hier zo in kunnen trappen" aldus Ibra, dus het is belangrijk om je te wapenen tegen deze praktijken. Waar moet je op letten? 7 tips.

1. Kijk goed naar de link

Phishingberichten zijn vaak te herkennen aan een link waar op geklikt moet worden. Via die link log je in bij je bank, maar de site is nep en de oplichter kan zo meekijken naar je bankgegevens zoals wachtwoord. Meestal lijkt de link helemaal valide, bijvoorbeeld www.marktplaats.nl/verificatie. Maar als je met cursor op de link gaat staan (dus niet klikken) komt de actuele hyperlink naar boven. Dan staat er bijvoorbeeld xx789.ru, een duidelijk malafide adres.

2. Let op spellingsfouten

De phisher die Ibra in de val lokte deed zijn best om 'netjes' te klinken, maar dit lukte niet helemaal. Zo gebruikte hij hoofdletters op de verkeerde plekken. Als iemand zo zijn best doet om betrouwbaar over te komen, kan dat een signaal zijn.

3. Te algemene aanhef

Wees extra op je hoede als je mails ontvangt met een heel algemene aanhef. Bij 'Beste Ziggo-klant' of 'Beste ABNAMRO-klant' zijn het doorgaans geen officiële mailtjes. Als dat soort bedrijven je via de mail benaderen, zorgen zij ervoor dat de mail aan jou persoonlijk gericht is. Maar de phisher kan ook op een andere manier aan jouw gegevens gekomen zijn, bijvoorbeeld via Marktplaats. Blijf dus op je hoede.

4. Geef geen persoonlijk informatie

Ook al ziet een bericht er nog zo officieel uit, ben altijd op je hoede als er in een bericht om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Waarom wil iemand die iets van je wil kopen dat jij inlogt via iDeal? En waarom moet het contact via WhatsApp verlopen en niet via Marktplaats?

5. Je krijgt een bericht uit onverwachte hoek

Het geval van Ibra gaat over Marktplaats-oplichting. Maar phishing gaat verder. Ooit een bericht gehad dat u de loterij heeft gewonnen, terwijl u geen lot heeft gekocht? Dat geldt ook voor allerlei andere ‘aanbiedingen’ waarbij de verzender zich als een bekende voordoet.

6. Het is te mooi om waar te zijn

Voor niets gaat de zon op. Wanneer een aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, is dat in 99 procent van de gevallen ook zo. De persoon die Ibra benaderde onderhandelde niet over de prijs, en wilde extra betalen om de kleding te laten bezorgen. Is dat hoe het normaal ook gaat?

7. Een kleine aanbetaling

Dit gaat vooral over de phishing die we bij punt 4 bespraken. Je bent zogenaamd een ‘erfgenaam’ van een rijke Afrikaanse prins en je hebt nu recht op enkele miljoenen. Om die miljoenen te activeren moet je een klein bedrag vooraf aanbetalen, daarna worden de miljoenen automatisch op uw bankrekening bijgeschreven. Niet doen dus.

8. Laat je niet onder druk zetten

Phishers proberen je vaak onder druk te zetten. Ze willen snel geld zien en hebben geen baat bij lange gesprekken en getwijfel. Laat dat nooit toe, want een serieuze afzender gaat heus niet op deze manier te werk.

