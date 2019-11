Politie pakt twee mannen op met 140.000 euro in de auto

De politie heeft donderdagavond in Hulten twee mannen aangehouden op verdenking van witwassen. De twee zaten in een auto en hadden 140.000 euro bij zich. In het huis van een van de mannen is ook een vuurwapen gevonden.

De politie was samen met de Landelijke Eenheid en de gemeente Rijen bezig met een verkeerscontrole. Agenten zagen rond halfacht 's avonds een auto rijden en besloten die naar de controleplaats in Hulten te begeleiden.

Grote zak geld

Op de Julianastraat stapte de 54-jarige bijrijder uit Katwijk uit met, naar later bleek, een grote zak geld. Hij is door een agent te voet achtervolgd en aangehouden. De 49-jarige bestuurder uit Hulten is ook aangehouden.

De woning van een van de verdachten is doorzocht met speurhonden en hierbij is een vuurwapen gevonden. Dit wapen is in beslag genomen.