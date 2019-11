GLOW zit er weer op, 770.000 bezoekers vergaapten zich dit jaar aan lichtkunstwerken

🇧🇷 E hoje é o último dia do Glow 'Cores vivas' em Eindhoven 🇳🇱! Esta obra surreal e mega colorida é localizada na Wilhelminaplein e é do artista Daniel Margraf que transforma casas e lugares para que as pessoas vejam lugares familiares sob uma luz completamente nova.Eu fiquei encantada com esta mistura de cores! E você, o que achou? 😍🇬🇧 Today is Glow's 'Living colors' last day in Eindhoven 🇳🇱! This surreal, colourful work is located on Wilhelminaplein and is by artist Daniel Margraf who transforms homes and places for people to see familiar places in a whole new light.I was blown away by this color mix! And you, what you think?😍📷@diego.f.martins#gloweindhoven #thisiseindhoven

#glowphoto19