Efteling langer open vanaf februari 2020: Kaatsheuvel is verdeeld over besluit

In 2020 blijft de Efteling 's zomers weliswaar op meer dagen langer geopend, maar tegelijkertijd verdwijnt het drukbezochte avondevenement Negen Pleinen Festijn. Dit was altijd op vrijdag- en zaterdagavonden. Het park denkt er zo goed aan te doen en de overlast voor inwoners op deze manier te verminderen. Maar in Kaatsheuvel zelf lopen de meningen sterk uiteen.

De afgelopen jaren was de Efteling op vrijdagen en zaterdagen in juli en augustus steeds open tot 23.00 uur, met extra entertainment op negen verschillende pleinen. De rest van de week sloot het park om 20.00 uur. Van die traditie wordt nu afgestapt.

De verruiming van openingstijden zorgt ervoor dat de Efteling de bezoekers tijdens de drukke zomeravonden dagelijks hetzelfde programma kan aanbieden. Er ontstaat zo meer spreiding over de hele week. "En door de ruimere tijden ervaren gasten meer rust en kunnen zij meer uit hun dagje Efteling halen", vertelt voorlichter Femke van Es.

Verandering is weerstand

In Kaatsheuvel moeten ze nog aan het idee wennen. Een rondje aanbellen bij bewoners van de Prinses Irenestraat, die haast aan het park grenst, maakt duidelijk dat niet iedereen enthousiast is. Een bewoonster vertelt waarom zij weinig vertrouwen heeft in de nieuwe ontwikkelingen.

Ook een andere bewoner uit dezelfde straat is duidelijk. "Ik weet niet of we meer last gaan krijgen. Wat ik wel vind, is dat de Efteling zo geΓ―ndoctrineerd is binnen het dorp, dat alles daar om draait. Natuurlijk is het ook goed voor de werkgelegenheid. Maar wij zijn geen Disneyland Parijs."

Blije buren

Andere inwoners zien het probleem niet. "Heel Kaatsheuvel leeft ervan. Je hoort het park wel, maar dat betekent voor mij niet dat het direct overlast is. En wij wonen er Γ©cht vlak naast. Al meer dan vierendertig jaar. Ik vind het wel gezellig zelfs."

In het centrum van Kaatsheuvel, op wat meer afstand van het park, zijn de mensen ook wat milder.

Een andere vrouw laat weten dat ze juist heel blij is met de ruimere openingstijden. Ze heeft namelijk een abonnement op het pretpark. "Dan kunnen we 's avonds spontaan besluiten om nog even te gaan."