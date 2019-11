'Online dynamiek versterkt klopjacht op jongen die Hitlergroet leek te brengen bij FC Den Bosch'

Een jongen die in het stadion van FC Den Bosch de Hitlergroet leek te brengen, houdt de gemoederen al dagen bezig. Online is er zelfs een heuse klopjacht gaande. Men denkt zelfs te weten wie het is en noemt hem met naam en toenaam. Mensen met dezelfde naam krijgen sinds dit weekend allerlei lelijke berichten. De online dynamiek versterkt dit, zegt hoogleraar communicatie en technologie Marjolijn Antheunis. “Het is een vicieuze cirkel.”

“Online voelen we ons anoniemer”, legt Antheunis uit. Ze is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. “We durven ons makkelijker negatief of extreem over iemand uit te laten. Ook omdat we niet zien wat de schade is die we aan de ander toebrengen.”

Die anonimiteit zorgt dus voor ongeremdheid, maar zorgt er volgens Antheunis ook voor dat we ons makkelijker bij zo’n groep aansluiten. “We hebben het gevoel dat we binnen zo’n groep allemaal gelijk zijn, terwijl je je in het echte leven misschien helemaal niet met de andere groepsleden kunt identificeren.”

En eenmaal aangesloten bij zo’n groep, gaat het van kwaad tot erger. “We voelen ons gesterkt, verliezen onze eigen identiteit en gaan over op een sociale identiteit waardoor we nog extremere uitingen zullen doen en we eigenlijk nog meer polariseren”, legt Antheunis uit.

'In werkelijk niet zo asociaal'

Volgens de hoogleraar kun je het vergelijken met een groep voetbalsupporters. “Ze zijn voor een bepaald team, ze zitten in een groot stadion, ze roepen allemaal dingen over de tegenstander. Ze zijn in werkelijkheid misschien niet zo asociaal, maar omdat de hele groep het doet gaan ze als het ware op in de groep. Ze verliezen hun eigen normen en waarden en gaan mee met de groepsnormen en waarden die op dat moment spelen. En dat gebeurt ook online.”

“Het is een vicieuze cirkel”, zegt Antheunis. "De extremiteit neemt in dit geval toe. Dus de verwensingen aan deze persoon en de hoeveelheid mensen die het zeggen nemen toen. Het gebrek aan fatsoen brokkelt af. Naam en toenaam worden genoemd terwijl dat soms nog helemaal niet duidelijk is of het wel die persoon is. Eigenlijk is iemand gewoon vogelvrij verklaard.”