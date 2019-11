Dertig minuten sneller van Breda naar Zwolle, dankzij nieuwe 'comfortabele en snelle' trein

Er komt een nieuwe snelle intercitylijn, waardoor de reis van Breda naar Zwolle dertig minuten korter wordt. De nieuwe trein op het traject moet vanaf 2023 gaan rijden. De verbinding loopt via Rotterdam, Amsterdam Zuid, Lelystad en Zwolle, zo heeft de NS bekendgemaakt. Nu zit je van Breda naar Zwolle nog zo'n twee uur en twintig minuten in de trein.

De nieuwe treinen rijden met tweehonderd kilometer per uur over de hogesnelheidslijn van Breda en Rotterdam naar Schiphol. En met minstens honderdzestig over de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle en vervolgens verder naar Groningen en Leeuwarden. De definitieve dienstregeling en reistijden worden in 2022 bekend.

De snelle ritten worden uitgevoerd met nieuwe treinen, de zogenoemde ICNG (InterCity Nieuwe Generatie) van de Frans fabrikant Alstom. De NS heeft 99 van deze treinen besteld. Deze gaan ook rijden tussen Amsterdam en Breda en tussen Den Haag en Eindhoven. De nieuwe trein combineert volgens de NS een hoge snelheid met comfort. "Zo is de trein van alle gemakken voorzien voor de reiziger. Wifi, stopcontacten en usb-aansluitingen bij iedere zitplaats", somt de NS op.

'Eerste belangrijke stap'

NS-topman Roger van Boxtel noemt de nieuwe snelle intercitylijn een ‘eerste belangrijke stap om met een snelle trein de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland te verkorten’.