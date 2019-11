Gemeente sluit loods met grondstoffen voor drugs, maar loods is van gemeente zelf

Pand is verzegeld

De gemeente Steenbergen heeft een eigen loods gesloten, omdat er grondstoffen voor drugs in stonden. Zes maanden lang mag niemand er binnen komen, ook de gemeente dus niet.

De loods staat aan de Schansdijk, tussen Steenbergen en Fort Henricus. Begin oktober vond de politie de opslag. Binnen stonden 25 vaten met chemische stoffen zoals BMK en Apaan. Daarmee kun je synthetische drugs maken, in dit specifieke geval amfetamine (speed).

De burgemeester van Steenbergen benadrukt in een persbericht dat de loods van de gemeente is, maar dat de gemeente nooit toestemming heeft gegeven voor de opslag. 'Op dit moment onderzoekt de gemeente dan ook de mogelijkheden om de verantwoordelijke hiervoor aansprakelijk te stellen'.

Historisch fort

Achter de loods ligt het pas geopende fort Henricus, een unieke vesting van zand uit de Tachtigjarige Oorlog. De gemeente wil op de plek van de drugsloods ook toerisme ontwikkelen maar mag daar dus zes maanden niks doen.

Volgens de burgemeester gaat de ontwikkeling van het gebied op papier wel gewoon door.

Sluiten

Alle gemeenten mogen drugspanden sluiten. Daar is al jaren ervaring mee. De regels zijn in de loop der jaren strenger geworden. Sluiting kan soms een jaar duren. Soms wordt zelfs met spoed een pand gesloten, zoals vorige week in Sint Willebrord de cokewasserij.

Een gemeente die zichzelf straft met een sluiting van eigendom, is uitzonderlijk.