Auto te water in Someren: twee inzittenden in zorgwekkende toestand naar ziekenhuis

SOMEREN -

Een auto is donderdagavond in het water beland in de Broekstraat in Someren. Duikers van de brandweer hebben de twee inzittenden uit het water gehaald. De slachtoffers zijn ter plekke gereanimeerd en vervolgens in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Het gaat om twee mannen van twintig uit Someren. Hun familie is geïnformeerd.