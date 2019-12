'Licht aan einde van de stikstoftunnel', boeren reageren gematigd positief op akkoord

De provincies en het kabinet waren het vrijdag in grote lijnen eens over stikstofmaatregelen om de vergunningverlening voor boerenbedrijven weer op gang te helpen. Voor alle provincies gaan dezelfde regels gelden.

Het akkoord gaat vooral over nieuwe vergunningen voor boeren, bijvoorbeeld als ze willen uitbreiden. Zij krijgen een soepelere regeling dan de provincies in eerste instantie wilden toepassen. "Ik ben positief", zegt Sjaak Wijnen uit Wanroij. Hij was bij alle grote demonstraties in Den Haag en Den Bosch. "Ik ben nog wel bang voor wat de provincie gaat doen", zegt hij in zijn stal.

Sjaak wil niet dat Brabant vooroploopt ten opzichte van het landelijk beleid. Ook de deadline van 1 april, de datum waarop de boeren hun vergunning voor nieuwe stallen moeten inleveren, moet wat hem betreft van tafel.

Handen in de zakken

Provincieverslaggever Jan de Vries twijfelt of Brabant de regels wel wil versoepelen. "Als ik een Brabantse boer was, zou ik juichen met m'n handen in mijn zakken", zegt hij. Het akkoord is alleen goed voor de boeren die hun bedrijf willen verkopen en niet alle boeren worden er beter van.

ZLTO Groote Heide, die boeren vertegenwoordigt in de buurt van allerlei kwetsbare natuurgebieden, ziet licht aan het einde van de tunnel in het akkoord. Bestuurder Johan Bax hoopt dat er echt één beleid komt en dat de boeren nabij natuurgebieden met het akkoord beter af zijn.