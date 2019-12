Autobrand slaat over op huis in Oss, gezin met twee kleine kinderen weet net op tijd te ontkomen

Een autobrand is zondagnacht overgeslagen naar een huis in Oss. Een gezin met twee jonge kinderen wist het huis aan de Staringstraat net op tijd te ontvluchten. Hun auto onder de carport bij het huis vloog in brand. Vervolgens sloeg het vuur razendsnel om zich heen.

Het huis zou volgens omstanders zo zwaar beschadigd zijn dat het niet meer bewoonbaar is. Het gezin met twee jonge kinderen werd door buren opgevangen. Het jongste kind is nog een baby.

De autobrand ontstond rond kwart voor een. Vervolgens vloog de carport in brand en sloeg het vuur over naar het huis.

Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Dit wordt onderzocht.

Zoveelste autobrand

De gemeente Oss wordt al lange tijd geteisterd door autobranden. In de afgelopen twee weken gingen in Berghem en in Oss in totaal nog zes auto's in vlammen op. Dit na een periode van relatieve rust.

Eerder dit jaar lanceerde de politie na een reeks autobranden een speciale website. Op de site deelde de politie informatie, ook vroeg ze inwoners om hulp bij het opsporen van de daders van de verschillende branden. In veel gevallen gaat de politie namelijk uit van brandstichting. De site is momenteel niet meer in de lucht.