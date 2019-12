Op de fiets boodschappen doen, want er is ook geen geld voor benzine #50eurouitdaging [VLOGS]

HERPEN -

Wethouder Kees van Geffen probeert deze week, net als zoveel gezinnen in de gemeente Oss, rond te komen van maximaal vijftig euro. Deze hele week vlogt de wethouder over zijn project. Gelukkig is koffie op het werk gratis en kreeg hij van zijn collega's een appel en een mandarijntje. Zijn boodschappen doet hij zoveel mogelijk op de fiets want er is geen geld voor benzine.