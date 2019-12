Max Meijer (23) uit Ossendrecht vermist na avondje stappen in Antwerpen

Max was samen met een vriend in de Belgische havenstad. Ergens tijdens de nacht zijn de twee elkaar kwijtgeraakt. "Het precieze verhaal weten wij niet", vertelt zijn zus Amy. "Maar hij is voor het laatst gezien bij dönerzaak Kababu aan de Schippersstraat in Antwerpen."

De mannen hadden volgens Amy afgesproken dat ze terug naar de auto zouden gaan als ze elkaar kwijtraakten. "Daar heeft die vriend twee uur staan wachten tot acht uur 's ochtends. Uiteindelijk heeft hij een taxi naar huis gepakt." De auto is inclusief de spullen van Max blijven staan aan de Oudenleeuwerui in Antwerpen.

Geen uitgaanstype

Amy maakt zich zorgen om haar broer. "Hij is helemaal geen uitgaanstype. Hij dronk wel eens wat maar niet vaak", vertelt ze. "De politie zegt dat we ons alleen aan feiten moeten houden. Maar je gaat toch dingen lezen. Mensen die uit Antwerpen komen zeggen dat veel jonge mannen daar verdwijnen en in het water terechtkomen."

Volgens de zus van Max is de Nederlandse politie bezig met een opsporingsbericht. In de nacht van de verdwijning droeg Max een spijkerbroek, beige gekleurde schoenen van het merk Nike en een beige jas.

Max heeft de avond voor zijn verdwijning nog getankt bij Tamoil in Ossendrecht.

Foto: beveiligingscamera's Tamoil Ossendrecht