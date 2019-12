Groepsmishandeling Helmond: identiteit tweede verdachte bekend bij politie

De politie heeft de identiteit achterhaald van de tweede verdachte in de zaak van de vechtpartij op de Parklaan in Helmond van zaterdagnacht. Daarbij werd een aantal jongens mishandeld. Beelden van de groepsmishandeling verschenen op sociale media.

Eén van de verdachten, een 19-jarige man, werd diezelfde avond opgepakt. Hij zit nog vast. De politie zocht nog naar de man met het witte trainingsjack op de videobeelden.

“Tijdens ons onderzoek is de identiteit van deze verdachte bekend geworden en wij zijn naar hem op zoek. Onze oproep aan hem is daarom ook helder; meld je zo snel mogelijk zelf bij de politie in Helmond en neem verantwoordelijkheid voor wat je hebt gedaan”, schrijft de politie in een persbericht.

In totaal hebben vier slachtoffers aangifte gedaan van mishandeling. Omroep Brabant sprak met drie slachtoffers. Zij liepen verwondingen op als een blauw oog, een gekneusde kaak, hersenschudding en mogelijk een gebroken neus.

