ZLTO stuurt brief naar provincie: 'Uitstel is extra tijd om met elkaar in gesprek te gaan'

Boeren in actie bij de afslag van de A58 (Oostpoort) in Etten-Leur. (Foto: Erik Peeters)

De Brabantse boerenorganisatie ZLTO wil dat de provincie Brabant de plannen voor de aanpak van de stikstofcrisis verandert. De ZLTO stuurt daarover woensdagmorgen een brief met tien punten aan Provinciale Staten. Op het provinciehuis wordt vrijdagmorgen over de plannen gedebatteerd. De ZLTO heeft boeren opgeroepen daarbij aanwezig te zijn en verwacht dat enkele honderden boeren zullen komen opdagen.

De provincie Brabant presenteerde vrijdag het beleid waarmee de provincie de stikstofcrisis wil aanpakken. In de Brabantse natuurgebieden moet straks minder stikstof neerdalen. De provincie praat over een 'hand-aan-de-kraanbeleid'. Op het moment dat de hoeveelheid stikstof in de natuur niet minder wordt, zijn extra maatregelen nodig.

Voor de Brabantse boeren is belangrijk dat de provincie de deadline heeft opgeschoven waarop boeren nieuwe stallen moeten hebben gebouwd die minder stikstof uitstoten. Die deadline is negen maanden uitgesteld, grofweg van 2022 naar 2023.

De ZLTO ziet dat uitstel als extra tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Volgens ZLTO-voorzitter Wim Bens bevat het plan van de provincie een aantal 'onrealistische punten'. Hij zegt: "Dit plan aannemen is opnieuw een fout die je niet zou moeten accepteren."

De boeren hebben de deadline voor de nieuwe stallen ook bij de rechter aangevochten. Eind januari zal de rechter waarschijnlijk met een eerste uitspraak komen.