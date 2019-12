Boerenacties gaan toch wel door los van wat de rechter zegt, verwachten supermarkten

Dinsdag om elf uur doet de rechter uitspraak in dit kort geding. “Wellicht worden de acties als gevolg van de uitspraak wat minder hevig. Dat is waar we op hopen”, zegt de woordvoerder. “Maar het blijft afwachten.” Verbaasd over de lijst die de NOS maandag naar buiten bracht met daarop de distributiecentra waarbij FDF woensdag actie wil gaan voeren, is CBL niet.

De woordvoerder benadrukt dat alle supermarktketens momenteel 'alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de bevoorrading van winkels richting kerst gewoon door kan gaan'.

Acties in onze provincie

Maandagavond kwam naar buiten dat boeren van FDF woensdag actie gaan voeren bij distributiecentra van in onder meer Den Bosch, Veghel, Breda (Jumbo), Tilburg (Albert Heijn), Etten-Leur (Lidl), Waalwijk (Spar), Best, Roosendaal (Aldi) en Oosterhout (Nettorama). In heel Nederland gaat het totaal om ruim veertig distributiecentra.