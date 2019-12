Boerenacties nog altijd in volle gang, veel tractoren bij station Den Bosch [LIVEBLOG]

Dit is wat er tot nu is gebeurd:

• De boeren blokkeerden op diverse plekken distributiecentra. Onder andere van Jumbo en Albert Heijn.

• Er waren ook demonstraties bij de Amercentrale in Geertruidenberg, kunststoffabriek Sabic in Bergen op Zoom en afvalverwerker ATM Moerdijk.

• Tractoren op het Stadhuisplein in Eindhoven moesten om veiligheidsredenen weg. De druk op de parkeerkelder was te groot.

• Politie haalde 21 tractoren van de snelweg en deelde boetes uit.

• Het protest zorgde voor flinke files tijdens de ochtendspits.

• Ook het busstation in Den Bosch wordt geblokkeerd.

Volg hier live alle ontwikkelingen:

13.07 Demonstrerende boeren in Den Bosch moeten weg uit het centrum. Politie en gemeente begeleiden hen naar het voorplein van het provinciehuis. Bij het station zijn op dit moment nog circa veertig tractoren.





13.00 Op station Den Bosch hebben tientallen tractoren zich verzameld. Zowel aan de voor- als achterkant rijden grote colonnes.





12.50 De tractoren gaan van het Stadhuisplein in Eindhoven naar een alternatieve locatie. Ze staan nu op de rechterrijstrook van de Kennedylaan tussen Fellenoord en de Ring. Vanwege toenemende druk op de parkeergarage, mochten de boeren niet met zware trekkers op het Stadhuisplein blijven staan.

12.44 Een grote colonne met boeren heeft woensdag rond kwart voor één het industrieterrein in Moerdijk bezet. De boeren kregen van de politie vrije doorgang en het verkeer is stilgezet.

12.40: In Den Bosch hebben de boeren het busstation van Arriva bezet. Boeren proberen verschillende plekken in het centrum van de stad te bereiken, maar de politie houdt ze tegen.

12.29: De tractoren in Eindhoven moet weg van het Stadhuisplein. De druk op de parkeerkelder is te groot en dus wordt het onveilig. De politie stuurt ze nu weg naar een andere plek: de rechterrijstrook van de Kennedylaan tussen Fellenoord en de Ring.

12.27: Er werd vanochtend op allerlei plekken actie gevoerd. Een overzicht:

- Oprit van de A67 in Geldrop

- Distributiecentrum Jumbo in Veghel

- Distributiecentrum Jumbo in Den Bosch

- Voedingsmiddelenconcern Nutrica in Haps

- Afvalverwerker Attero in Moerdijk

- Afvalverwerker ATM in Moerdijk

- Sabic in Bergen op Zoom

- Distributiecentrum Jumbo in Breda

- Distributiecentrum Albert Heijn in Tilburg

- Amercentrale in Geertruidenberg

12.24: Ondertussen op het Stadhuisplein in Eindhoven...

12.16: In Den Bosch proberen boeren een afzetting van de politie en de ME te omzeilen. Enkele toegangswegen tot het centrum zijn afgezet. Boeren proberen nu via een omweg alsnog het centrum te bereiken.

12.11: De politie durft nog geen voorspellingen te doen over eventuele overlast voor het verkeer tijdens de avondspits, zo meldt een woordvoerder. De politie Oost-Brabant houdt vanuit Den Bosch met een speciaal crisisteam de situatie in de hele regio in de gaten.

12.09: In Eindhoven rijden de boeren het Stadhuisplein op. Het past in het beeld van de hele dag: boeren rijden rond, komen elke keer even aan op een nieuwe plek en gaan vervolgens weer verder.

12.07: Inmiddels zijn de boeren binnen op industrieterrein Moerdijk.

12.02: Een groep boeren is gearriveerd bij industrieterrein Moerdijk. Wat daar gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

11.59: De acties van de boeren zijn nu enkele uren bezig. In een extra uitzendingen online en op tv hebben we alle ontwikkelingen van vanochtend nog even op een rijtje gezet.

11.53: Een grote groep tractoren nadert langzaam maar zeker industrieterrein Moerdijk. Eerder voerden boeren daar ook al acties bij de poort van twee bedrijven. Nu komt een nieuwe groep die kant op.

11.48: Bij de Amercentrale in Geertruidenberg werd vanochtend actie gevoerd. Het bedrijf reageert er in deze video op.

11.35: Het gaat snel met de acties van de boeren. In Den Bosch zijn ze weer klaar op de woonboulevard en bij de Jumbo. Ze gaan nu naar de dijk langs de A2.

11.31: Boeren en bouwers hebben in Geldrop korte tijd de oprit naar de A67 richting Eindhoven geblokkeerd. Boeren die de snelweg op wilden rijden, werden tegengehouden door de politie. Zeker één demonstrant heeft een boete gekregen.

Boeren mogen bij Geldrop niet de A67 op. Foto: SQ Vision

11.24: De boeren zijn nu ook in Veghel. Daar rijden ze rondjes voor het distributiecentrum van de Jumbo. Er zijn ongeveer 15 tractoren gesignaleerd.

11.18: De politie probeert op verschillende plekken te voorkomen dat boeren richting de snelweg gaan. In Geldrop mochten de boeren niet de A67 op en zijn ze dus omgedraaid. Ook bij de A17 blokkeert de politie de oprit.

11.12: In Roosendaal maken de boeren ondertussen een rondje. En ze krijgen daar even vrij baan.

11.01: Boeren blokkeren de toegangswegen naar het distributiecentrum van Jumbo aan de Balkweg in Den Bosch. Vooral de winkels op de woonboulevard hebben er veel last van.

Boeren bezetten het distributiecentrum van Jumbo in Den Bosch. Foto: Bart Meesters

10.58: De politie laat weten dat er voor vandaag duidelijke afspraken zijn gemaakt met de boeren en de bouwers.

10.56: Dit zijn de boeren die actie voeren bij de Amercentrale in Geertruidenberg.

Boeren voeren actie bij de Amercentrale in Geertruidenberg. Foto: Niels Penninkhof





10:48: De boeren hebben een korte stop gemaakt bij voedingsmiddelenconcern Nutricia in Haps. Ze reden een rondje over het terrein en zijn daarna weer vertrokken.

10.39: De boeren hebben de barbecue aangestoken, vlak voor de ingang van de Amercentrale. Medewerkers hebben grote moeite om binnen te komen.

10.28 Een flinke groep boeren heeft de Amercentrale bereikt. Van blokkades is nog geen sprake. De politie vraagt naar de plannen van demonstranten. De Mobiele Eenheid is aanwezig, maar heeft nog niet hoeven ingrijpen.

10.22 Een groep boeren blokkeerde het distributiecentrum van Jumbo in Breda. Agenten dreigden ze aan te houden en hun trekkers in beslag te nemen. Ze zijn daarom vertrokken.





10.14 Medewerkers van het distributiecentrum van Jumbo in Breda hebben woensdagochtend koffie en koeken uitgedeeld aan protesterende boeren.





10.11 Veehouders krijgen alsnog meer tijd van provincie om aan eisen milieuvriendelijke stallen te voldoen., zo heeft de provincie woensdagochtend besloten.

10.07 De boeren gaan toch niet naar DAF in Eindhoven. Ze rijden richting Geldrop-Mierlo met onbekende bestemming.

10.00 Onze live-uitzending is tijdelijk gestopt. We komen om 12 uur weer terug met een extra uitzending. Bij groot nieuws meldden wij ons uiteraard eerder.

09.56 Een flinke groep boeren heeft de Amercentrale in Geertruidenberg bijna bereikt. De verwachting is dat ze daar elk moment kunnen zijn.

09.52: Er komen steeds meer boeren aan bij industrieterrein Moerdijk. De boeren voeren daar actie omdat ze vinden dat de vergunning van het bedrijf niet deugt.

09.47: Ondertussen in Moerdijk: de eerste boeren zijn daar aangekomen bij ATM, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwerken van gevaarlijk afval.

Boeren komen met hun trekkers aan bij ATM in Moerdijk. (Foto: Omroep Brabant)

09.46: De politie heeft opnieuw boetes uitgedeeld aan actievoerende boeren op de snelweg. Dit keer op de A59 bij Rosmalen. Vijf bestuurders kregen een boete.

09.44: Ook in Nuland hebben de boeren op dit moment even een koffiepauze.

09.42: Ondertussen krijgen de actievoerende boeren bij Jumbo in Breda koffie en koeken van het personeel. Bekijk hier de foto's.

09.37: Boeren blokkeren de toegangsweg naar het distributiecentrum van Jumbo in Breda.

Boeren blokkeren de toegangsweg naar Jumbo in Breda. Foto: Erald van der Aa

Sinds 08.30 uur voeren de boeren actie rondom het distributiecentrum in Breda.

09.32: Eindhoven Airport waarschuwt reizigers voor extra reistijd, vanwege drukte op wegen rondom de luchthaven.

09.28: In Waalwijk waren de boeren onderweg naar het distributiecentrum van Bol.com. Maar na een rondje bij het industrieterrein gaan ze na korte tijd toch weer de andere kant op.

09.27: De boeren die vanochtend vertrokken vanuit Made en Dongen hebben nu pauze. Ze zitten aan de koffie bij wegrestaurant De Gouden Leeuw in Zevenbergsche hoek. Het plan is om na de koffiepauze richting industrieterrein Moerdijk te gaan. Ze willen daar onder andere bij afvalverwerkers Attero en ATM actie gaan voeren.

09.23: Dit zijn de beelden van de actie bij kunststoffenfabriek Sabic in Bergen op Zoom.

09.20: Volg ook onze live-stream met verslaggevers die vanuit de hele provincie verslag doen van de acties. Ook op de radio houden we je continu op de hoogte van het laatste nieuws.

09.13: Zo zag de actie bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg er eerder vanochtend uit.

09.10: De politie drukt automobilisten op het hart om aan hun eigen veiligheid te denken. Ook waarschuwen agenten nogmaals voor ernstige verkeersoverlast.

09.04: Boeren gaan ook richting hotel Van der Valk in Nuland om te hergroeperen, zegt boer Sjaak Wijnen.

08.57: En daar zijn ze weer... de boeren voeren net als vrijdag ook nu weer actie bij Eindhoven Airport. Er is een aantal tractoren gezien. Rondom het vliegveld loopt het verkeer niet vast, laat een woordvoerder van de luchthaven weten.

08.56: De boeren vertrekken weer bij kunststoffenfabriek Sabic in Bergen op Zoom. Het personeel kon korte tijd helemaal niet meer naar binnen door de blokkade van de hoofdingang. Bij de Amercentrale in Geertruidenberg is ondertussen de situatie ook weer rustig, vertelt verslaggever Jan Peels in deze video:

08.47: Acties bij het distributiecentrum van Jumbo in Veghel lijken nu ook aanstaande. Boeren zijn met trekkers onderweg, zo meldt onze verslaggever daar.

08.45: Boeren hebben rondjes gereden rondom het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg en lijken daar nu langzaam weer te vertrekken.

08.39: Boze boeren hebben kunststoffenfabriek Sabic in Bergen op Zoom met tientallen trekkers bezet. “De hoofdingang is bezet. Het personeel kan nog net naar binnen”, vertelt verslaggever Willem-Jan Joachems. “De sfeer is gemoedelijk.” Het bedrijf produceert onder nadere kunststofkorrels en –platen. Vermoedelijk hebben boeren dit bedrijf gekozen, omdat zij vinden dat ook dit bedrijf meer moet bijdragen om de stikstofcrisis op te lossen.

08.36: Ook bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda voeren de boeren op dit moment actie.

Actie bij Jumbo in Breda (Foto: Tom van der Put / SQ Vision)

08.34: Het uitdelen van boetes op de snelweg door de politie schrikt sommige boeren af. De groep die vanuit Boxtel onderweg was via de A2, is nu de snelweg af om binnendoor verder te gaan rijden.

08.30: Verslaggever Thomas van Groningen vertelt over de acties bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg. Bekijk zijn verhaal in deze video.

08.26: De Jumbo heeft maatregelen genomen tegen de boerenacties. Wat precies wil een woordvoerder niet zeggen. “We hebben er alles aan gedaan om de schappen zo goed mogelijk gevuld te houden. We proberen de overlast voor klanten zoveel mogelijk te beperken”, vertelt Sally Herygers. Verder wil ze niet inhoudelijk reageren. Er wordt gezegd dat de boeren vanochtend ook actie gaan voeren bij het distributiecentrum in Veghel.

08.21: De politie heeft de eerste boetes uitgedeeld aan boeren die op de snelweg rijden. Op de A2 bij Vught en Eindhoven werden 16 tractoren bekeurd.

08.17: De boeren die vertrokken vanuit Boxtel zijn nog altijd onderweg naar de Amercentrale. Verslaggever Noël van Hooft rijdt mee op de tractor.

08.09: Een grote groep boeren is aangekomen bij de Amercentrale, meldt verslaggever Jan Peels. Ze rijden rondjes rondom het terrein van de centrale. Het gaat om tientallen tractoren.

Verslaggever Jan Peels vertelt in deze video over de acties bij de Amercentrale.

08.05: In Tilburg hebben grote groepen boeren zich verzameld bij het distributiecentrum van Albert Heijn. De boeren hebben het distributiecentrum omsingeld. Er is veel politie op de been. De wegen rondom het distributiecentrum staan muurvast. Lees hier meer over de situatie in Tilburg.

07.54: Er worden lijsten gedeeld met distributiecentra waar de boeren naar onderweg zouden zijn. Dit zijn de plekken in Brabant: Den Bosch(Jumbo), Veghel (Jumbo), Breda (Jumbo), Tilburg (Albert Heijn), Etten-Leur (Lidl), Waalwijk (Spar), Best (Aldi), Roosendaal (Aldi) en Oosterhout (Nettorama).

07.52: Zo’n 75 trekkers rijden op de N270 vanuit Deurne weer naar Helmond. De bestemming in onbekend. Het gaat allemaal vrij langzaam. In Deurne verzamelden de boeren en bouwers zich vanochtend voor de protestactie. Dit zijn de beelden.

07.49: De Amercentrale in Geertruidenberg is een van de plekken waar actie wordt gevoerd. De politie en ME zijn onderweg, melden onze verslaggevers. Ze zijn ook op weg naar de Amercentrale.

07.47: Vooral op de A58 staan er op verschillende plekken files door de acties, zo meldt de ANWB. Met name rondom Zegge staat het verkeer stil. Ook rondom Tilburg rijdt het langzaam op dit moment. Omdat ook op de provinciale wegen de boeren en bouwers op pad zijn, gaat het verkeer ook daar vastlopen is de verwachting.

07.44: Bergen op Zoom wordt wakker met toeterende boeren. Ze rijden daar door het centrum op weg naar een van de plekken waar actie wordt gevoerd.

07.42: Er wordt ook gemeld dat het distributiecentrum van de Albert Heijn aan de Jules Verneweg in Tilburg een van de doelen van de acties is. Boeren zouden toch ook richting het distributiecentrum van Jumbo in Veghel gaan.

07.37: Bij de Amercentrale in Geertruidenberg is overigens nog niemand bereikbaar om te reageren op het nieuws dat de boeren de bouwers onderweg zijn.

07.35: Verslaggever Eva de Schipper sprak eerder vanochtend met een van de actievoerende boeren in Made. Hij vertelde over het doel van de actie vandaag.

07.33: De politie laat weten dat het niet de bedoeling is dat tractoren de snelweg op gaan. “Doen ze dat wel dan zullen we hun bekeuren”, meldt woordvoerder Willem-Jan Uytdenhage. “Ook hopen dat ze het andere verkeer niet te veel hinderen. Waar nodig grijpen we in.” De politie heeft veel mensen paraat staan om alles in goede banen te leiden. “Hoeveel mensen er exact extra zijn, kan ik niet zeggen. Maar het gaat om een flinke politie-inzet.”

07.31: Verslaggever Noël van Hooft zit op de trekker vanuit Boxtel. Ze reden zojuist de A2 op.

07.27: De verzamelplaats in Helmond is verplaatst naar Deurne. Enkele honderden demonstranten, boeren en bouwvakkers zijn daar aanwezig. Er worden zo'n 100 tractoren geteld. De actievoerders vertrekken daar nu richting Helmond.

Boeren verzamelen zich in Helmond. Foto: Rob Engelaar

07.24: Vanuit Boxtel is de groep trekkers vertrokken. Volgens verslaggever Noël van Hooft rijden ze nu de A2 op. De snelweg loopt daardoor direct volledig vast.

07.19: De boeren lijken een rondje te maken langs verschillende plekken. Dit zou het plan zijn: eerst naar de Amercentrale, daarna naar industrieterrein Moerdijk, vervolgens Etten-Leur en dan naar Breda Airport in Bosschenhoofd.

07.17: Het belangrijkste doel voor nu lijkt bekend: industriële bedrijven in onze provincie. Een van de doelen van de protestacties is de Amercentrale in Geertruidenberg, zo melden actievoerders in Zeeland en Boxtel.

07.15: Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage vertelt over de inzet van de politie vanwege de acties.

07.14: Op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom ontstaat file, hoogstwaarschijnlijk vanwege de acties van de boeren en bouwers daar. Verder valt het nog mee met de drukte op de Brabantse wegen, meldt de ANWB.

07.11: Ook vanuit Boxtel vertrekken de boeren naar de Amercentrale, zegt melkveehouder Peter van de Wielen uit het Land van Cuijk tegen onze verslaggever. Er hebben zich daar 200 trekkers verzameld en die gaan nu op pad.

07.10: Dinsdag besloot de rechter dat de boeren geen distributiecentra mogelijk platleggen. Verslaggever Tessel Linders staat bij Jumbo in Veghel. Daar zijn geen tractoren te zien en rijden de vrachtwagens van Jumbo af en aan. Acties bij de distributiecentra zou een enorme strop zijn voor de supermarkten, zo vlak voor de kerst.

07.08: In Tilburg staan op dit moment 30 bouwvakkersbusjes en wagens. Ze willen zich aansluiten bij de boeren en dan gaan ze op pad. Rond 8 uur weten ze waar de reis naar toe gaat, zo meldt actieorganisatie Bouw in Verzet. Dit is de situatie in Boxtel nu:

07.05: Boeren voerden de afgelopen tijd al regelmatig acties. In deze video zetten we alle acties nog even op een rijtje.

07.03: In Boxtel hebben zich ook vele tientallen boeren verzameld. Er wordt daar verwacht dat ze mogelijk richting de A2 trekken om zo overlast te veroorzaken in de ochtendspits.

06.59: Tientallen trekkers draaien nu de A58 op bij Wouw. Ze trekken richting Bergen op Zoom. Er wordt grote verkeerschaos verwacht door deze actie.

06.56: De hulpdiensten zijn ook goed voorbereid op de acties van de boeren. In Den Bosch wordt de situatie in Oost-Brabant op de voet gevolgd. Hoeveel agenten in de provincie worden ingezet, willen de hulpdiensten niet precies zeggen.

06.54: In Landerd overleggen boeren, bouwers en truckers achter gesloten deuren over de plekken waar ze actie gaan voeren. Het lijkt erop dat ze in collone naar de Amercentrale in Geertruidenberg gaan rijden. Ook vanuit Made gaan de boeren richting industriële bedrijven.

06.52: In Made staan ruim 50 trekkers uit de regio Breda, meldt onze verslaggever. Er wordt daar komende minuten nog meer verwacht. Waar de boeren actie gaan voeren, is nog niet duidelijk.

06.51: In Helmond hebben zich ook bouwers verzameld. Er staan zo'n twintig mensen klaar om actie te gaan voeren.

In Helmond staan 25 actievoerders, waaronder eentje met een bijzondere pet. (Foto: Rob Engelaar)



06.48: Onze verslaggevers zijn op verschillende plekken in de provincie om verslag te doen van het boerenprotest. Vanaf 07.00 uur zie je een extra uitzending online en op televisie met het laatste nieuws over het boerenprotest.

06.44: In Wouw wordt het steeds drukker moet actievoerende boeren. Vanuit daar gaan ze zometeen op pad. Waar ze exact actie gaan voeren, is nog niet duidelijk.

06.43: In verschillende Whatsapp-groepen en op Facebook worden boeren geïnformeerd over de plekken waar actie wordt gevoerd. Ook steken ze elkaar daar een hart onder de riem.

06:40: In Tilburg verzamelen ook verschillende ondernemers uit de bouwwereld zich om actie te voeren. Ook de politie is aanwezig om alles in goede banen te leiden.



In Tilburg voeren ondernemers uit de bouwwereld actie. Foto: Toby de Kort





06.38: Gisteravond werd gemeld dat een groep land- en tuinbouworganisaties het op hoofdlijnen eens zijn geworden over de aanpak van de stikstofproblemen Verschillende organisatie, zoals varkensboerenorganisatie POV en Farmers Defence Force laten nu weten dat er zeker nog geen akkoord is. “Het is zaak dat we er druk op houden, we laten ons niet zomaar aan de kant zetten”, aldus een van de boeren.

06.35 Het wordt langzaam drukker in Made. De verwachting is dat er straks zo'n 50 tractoren op pad gaan.

06.20 In onder andere Boxtel, Wouw, Helmond en Made staan diverse kleine groepjes trekkers. Zo’n 100 tractoren en boeren en een paar truckers hebben zich al verzameld bij Het Witte Huis in Zeeland. "Onder de boeren heerst veel onduidelijkheid over wat nu het plan is", vertelt verslaggever Paul Post.



06.15 uur Boer Erik van Oosterhout uit Made vertelt op Omroep Brabant dat de kans groot is dat boeren actie gaan voeren bij vervuilende bedrijven in de provincie. “Die bedrijven zorgen voor veel meer uitstoot dan de landbouw. De kans dat we daar even langs gaan, is heel groot.” Over exacte plekken waar actie wordt gevoerd, wil hij nog niks zeggen.

06.00 uur De ANWB kondigde maandagavond aan dat het druk gaat worden op de weg vanwege de protestacties. Rond 06.15 uur is daar nog geen sprake van. “We zijn in afwachting van wat er gaat”, zegt een woordvoerder van de ANWB.

06.00 uur Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) blies eerder dinsdag geplande protestacties woensdag bij distributiecentra en supermarkten af. Wel zouden aan FDF gelieerde boeren op eigen houtje acties plannen. Toch maken boeren en bouwers zich op om te protesteren.