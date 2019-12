Politie haalt 20 tractoren van de weg bij Bavel en A58 bij Etten-Leur tijdje afgesloten [LIVEBLOG]

Dit is wat er tot nu is gebeurd:

• Boeren voeren in de hele provincie acties. Ze trekken van de ene naar de andere plek om aandacht te vragen voor de stikstofcrisis.

• De grootste actie tot nu toe was bij afvalverwerker ATM Moerdijk. Daar blokkeerden honderden boeren de toegangswegen.

• Er waren ook demonstraties bij de Amercentrale in Geertruidenberg, kunststoffabriek Sabic in Bergen op Zoom, station Den Bosch en in de binnenstad van Eindhoven.

• Politie haalde 21 tractoren van de snelweg en deelde boetes uit. Rond 16.00 werden er nog eens 20 tractoren onderschept. Dat gebeurde op de A27/A58 bij Bavel. Bij Etten-Leur ging de A58 korte tijd dicht vanwege protesterende boeren.



Volg hier live alle ontwikkelingen:

17.30: Beelden van de korte blokkade van de A58 bij Etten Leur:

17.12: Bij Albert Heijn in Tilburg maken boeren en medewerkers er letterlijk een gezellige boel van. Er worden onder meer oliebollen uitgedeeld.



Gezelligheid bij Albert Heijn in TIlburg.



17.03: Supermarktketens hebben bij de bevoorrading van winkels geen hinder ondervonden van de protestacties. Dat meldden Jumbo en Albert Heijn desgevraagd. Boeren blokkeerden eerder op woensdag de toegangswegen naar het distributiecentrum van Jumbo in Den Bosch. Ook doken ze opbij depots in onder meer Tilburg, Breda, en Veghel.

16.55: Melkveehouder Koen van Steel legt uit waarom de boeren actie voerden bij industriebedrijven zoals ATM in Moerdijk: "Dat soort industriebedrijven zijn pas vergunningsplichtig op een drempelwaarde vergelijkbaar met een melkveebedrijf met 330 koeien. Bij een gemiddeld melkveebedrijf in Nederland praat je over 100 koeien. Dat zou betekenen dat 95 procent van de boeren, met name in Brabant, geen vergunning nodig zou hebben als je het vergelijkt met de industrie. Waarom wordt die ammoniakuitstoot niet meegeteld en bij ons wel? "

16.40: Op de A58 bij Etten-Leur is een file ontstaan omdat boze boeren de snelweg blokkeerden. De tractoren zijn weer van de weg gehaald en het verkeer komt weer op gang. In het oosten van Brabant is het rustig.

16.05: Op de A27/A58 bij Bavel zijn zojuist 20 tractoren van de weg gehaald door motorrijders en mobiele eenheid van de politie. De bestuurders krijgen een bekeuring voor het rijden op de snelweg.

15.55: Een deel van de groep boeren bij Sligro houdt het voor gezien en vertrekt richting huis. Anderen zijn naar de Jumbo gereden.

Boeren bij Jumbo in Veghel



15.47: De politie Oost-Brabant meldt dat het ook in de avondspits druk kan worden op snelwegen en lokale wegen.

15.40: De boeren hebben een bliksembezoek gebracht aan het distributiecentrum van Sligro in Veghel. Ze hielden zich gedeisd en reden al snel weer verder.



15.30: Bij ATM in Moerdijk was de sfeer eerder vandaag even grimmig toen personeelsleden door de blokkade het terrein niet konden verlaten. "Ik wil graag naar huis. Alle respect voor die gasten, maar wij moeten ook ons ding doen, hè?", reageert een werknemer van ATM. Na een spoedoverleg kwam alles weer in orde.

15.16: Opnieuw is een groep boeren bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda. Al zeker twee keer eerder waren de boeren hier vandaag. Tientallen trekkers rijden rondjes om het gebouw.



15.00: Het gesprek tussen de boeren en de commissaris van de Koning is voorbij. Wim van de Donk heeft vooral naar de boeren geluisterd. Verder kan ‘ie weinig voor de boeren doen, omdat de politiek uiteindelijk besluiten moet nemen. “Het was fijn om er met hem over te praten. Dat geeft een prettig gevoel”, aldus een van de aanwezige boeren.

15.00: De actie in Moerdijk is voorbij. Alle boeren verlaten op dit moment het industrieterrein.



14.55: De politie Midden- en West-Brabant laat weten dat in die regio geen boetes zijn uitgedeeld aan boeren voor het rijden over de snelweg. “We hebben geen overtredingen gezien”, aldus een woordvoerder. In Oost-Brabant werden tot nu toe 21 boetes uitgedeeld.



14.53: De politie Oost-Brabant laat weten dat ze de situatie nog altijd nauwlettend in de gaten houdt. “De acties verlopen wat rommelig, dus dat maakt het uitdagend.” Volgens de politiewoordvoerder zijn er in ieder geval voldoende mankrachten om alles in goede banen te leiden. In Midden- en West-Brabant verloopt ook alles zonder al te grote problemen, aldus een woordvoerder.



14.50: In Eindhoven heeft tijdens de protestactie vanochtend een aanrijding plaatsgevonden. Een auto botste daar op een tractor die in colonne reed en daarbij door rood reed op een kruising. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond. De bestuurder van de tractor krijgt een boete



14.38: Een deel van de blokkade op Moerdijk is voorbij, dus de bedrijven kunnen weer langzaam aan de slag.

14.26: De protesterende boeren in Den Bosch zijn richting het provinciehuis gegaan. Daar praten tientallen boeren in het provinciehuis nu met de Commissaris van de Koning.

14.21: Boeren blokkeren in Den Bosch de kruising Zandzuigerstraat en Bruistensingel. Een bus van Arriva wilde keren, maar is daardoor weggezakt in een groenstrook. Een bergingsbedrijf moet de bus daar nu uittrekken.

Deze Arriva-bus heeft zich vastgereden in Den Bosch. Foto: Bart Meesters

14.19: Bij afvalverwerker ATM in Moerdijk liep de spanning even hoog op. Personeel was boos omdat ze niet naar huis konden. Na overleg maken de boeren de weg even vrij om een confrontatie te voorkomen. Een groot deel van de boeren verlaat vervolgens het industrieterrein. Dit zijn beelden van de actie op het industrieterrein in Moerdijk.

14.18: In Lieshout vertrekken de boeren weer bij Bavaria. Ze vervolgen de route naar een nieuwe plek. Ze waren bij Bavaria omdat ze zich volgens de boeren niet zouden houden aan de Natuur Beschermingswet, terwijl de boeren hier streng op worden gecontroleerd. Bij Bavaria zijn ze blij dat de boeren weer weg zijn.



13.56: De boeren uit Dongen en Made hebben (jawel) even vliegtuigjes gespot bij Breda Airport. Ze gaan zo naar het distributiecentrum in Breda.





Alle eerdere ontwikkelingen zijn hier te vinden in het oude blog.