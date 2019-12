Nicole gaf haar baan bij Tommy Hilfiger op om babylevens te redden in Malawi

Nicole kwam eigenlijk door haar zus in het Afrikaanse land terecht: "Zij liep stage in een ziekenhuis in Malawi en ik op het hoofdkantoor van Tommy Hilfiger. Ze vroeg of ik naar Malawi kon komen, om samen vakantie te houden. Dus ik dacht: nou, waarom niet?"

Maar het liep wat anders. "Toen ik daar was, zag ik al heel snel dat als er een moeder overleed, ook de baby daarna snel dood ging. Want de familie had geen geld om babymelkpoeder te kopen. Dus ging ik van mijn spaargeld dat melkpoeder kopen, zodat ze die baby's in leven konden houden. En dat is van één baby naar een enorm aantal uitgegroeid", licht Nicole toe.

Nicole van Elteren bij haar weeshuis in Malawi.

Adopteren

Inmiddels runt Nicole een eigen kindertehuis en ze redde vele kinderen van de hongerdood. "Soms lukt het voor de familie niet om voor de kinderen te zorgen. Dus dan neem ik de kinderen in huis en ze mogen daar voor twee jaar blijven. Alleen de kinderen die nergens heen kunnen, die blijven langer en die proberen we te laten adopteren."

Vaak zijn de kinderen heel erg ziek, door ondervoeding, HIV of hepatitis. Soms zijn de kinderen door de familie ongewild en zouden ze het zonder het weeshuis van Nicole niet hebben overleefd.

Nicole vertelt in de video wat ze in Malawi tegenkwam. Lees daarna verder.

Inmiddels is Nicole 33 en voor het eerst sinds haar vertrek in 2012 is ze weer terug in Zundert. Daar is haar werk zeker niet onopgemerkt gebleven, want op verschillende manier wordt er deze weken geld ingezameld voor haar weeshuis in Malawi.

Pop-up winkel

Zo werd er begin november een dik boek met natuurfoto's van de Baronie van Breda gepresenteerd waarvan de volledige opbrengst naar het werk van Nicole gaat. En in het centrum van Zundert is een leegstaande modewinkel tijdelijk omgedoopt tot Café Malawi, een pop-upstore waarin van alles en nog wat te koop is om het weeshuis te ondersteunen. Van schilderijen tot kleding of schapenvachten.

Een loterij van winkeliers en een grote benefietavond op zaterdag 28 december vormen het slotstuk van de inzameling. Voorlopig staat de teller rond de 16.000 euro. "Echt ongelofelijk dat zoveel mensen doneren. We zijn er ontzettend dankbaar voor", zegt Nicole met een brede glimlach.

Afriana Foundation

Het weeshuis en het babymelkpoederproject van Nicole worden niet betaald door de bekende grote hulporganisaties en is volledig afhankelijk van giften. Daarom is de Afriana Foundation opgericht, zodat de Nicole kan doorgaan met het redden van kinderen.

Want na de jaarwisseling keert Nicole van Elteren hoe dan ook weer terug naar haar Malawi. Samen met haar drie geadopteerde dochters. "Malawi is inmiddels mijn thuis. Ik wil gewoon nog meer kinderen helpen. Ik ben nog niet klaar daar, dus ik ga absoluut terug."