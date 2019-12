Glenn zou 30 zijn geworden, maar z'n vrienden vierden de verjaardag op de plek waar hij verongelukte

Hij zou op donderdag 30 zijn geworden. Zou, want Glenn kwam op 9 december bij een ongeluk in Tilburg om het leven. Hij liet een enorme vriendengroep in vertwijfeling achter. Tientallen van hen kwamen donderdagavond bij elkaar op het kruispunt waar Glenn overleed. Met bloemen en spandoeken herdachten ze zijn geboortedag.

In alle stilte komen zijn vrienden donderdagavond samen op de Apollostraat in Tilburg. Ze vallen elkaar in de armen, slaan op elkaars schouder en staren zwijgend naar de noodlottige plek. Aan de hekken van bedrijven hebben ze vlaggen en spandoeken opgehangen. Van PSV, want Glenn was een groot fan van de Eindhovense club. Shirts en sjaals van de club hangen tussen de spandoeken aan het hek.

Als PSV zaterdag tegen Zwolle speelt zal dat opnieuw zichtbaar zijn. Zijn vrienden zorgen dan weer voor een metershoog spandoek, zoals ze dat afgelopen zondag ook deden tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord.

Glenn kwam om het leven toen het koeriersbusje dat hij bestuurde tegen een ander bestelbusje botste. Hij raakte bekneld en overleed ter plaatse.