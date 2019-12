Extreem zware beveiliging EBI Vught na komst topcrimineel Taghi

Normaal is de EBI gevangenis in Vught al zwaar beveiligd met criminelen als Holleeder binnen de muren, maar na de komst van Ridouan Taghi als nieuwe gast is de toch al strenge beveiliging zichtbaar opgevoerd. Als de poort van de hoofdingang opengaat zijn zwaar bewapende mannen met bivakmutsen te zien die de wacht houden. Ook worden bezoekers en leveranciers maar mondjesmaat binnengelaten.

Taghi kwam donderdagmorgen in alle vroegte aan bij de EBI in Vught. Afgelopen maandag is, wat Nederlands meest gezochte crimineel was, opgepakt in Dubai. Onverwacht snel is hij uitgeleverd aan Nederland. Omwonenden in Vught hoorden vanmorgen in alle vroegte helikopters boven de EBI cirkelen. "Dat is altijd zo als er een zware crimineel komt of gaat. Ook als Holleeder naar binnen of naar buiten gaat zijn er helikopters. Maar nu zijn er ook heel zwaar bewapende mannen te zien, dat is anders niet zo", zegt een buurtbewoner, die een kijkje komt nemen bij de ingang van de gevangenis.

Advocaat

De komst van Taghi zorgt voor drukte bij de gevangenispoort. Fotografen en cameramannen leggen de zware beveiliging vast. Behalve dat is er eigenlijk weinig te beleven bij de EBI. Alleen is er even opwinding als advocaat Inez Weski aankomt en naar binnen gaat om met haar cliënt Taghi te praten. Al wil ze over het doel van haar bezoek niets kwijt aan journalisten en loopt zwijgend met ferme pas naar binnen.

Ook veel Vughtenaren komen uit nieuwsgierigheid even kijken. Fietsers en wandelaars. Of het echt zo is dat Nederlands beruchtste crimineel in de EBI zit willen ze weten. Leveranciers die spullen naar de EBI komen brengen moeten vandaag geduld hebben en staan in file voor de ingang. Heel af en toe gaat de poort even open en is een glimp op te vangen van de zware beveiliging. Maar dan gaan de deuren weer snel dicht, want de zwaar beveiligde gevangenis zit niet te wachten op pottenkijkers.