Twee gewonden bij steekpartij azc Oisterwijk: 'Er ligt een flinke plas bloed bij de receptie'

De politie doet onderzoek bij het azc in Oisterwijk. (Foto: Toby de Kort)

Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk zijn vrijdagochtend twee mensen gewond geraakt. Het zou gaan om twee mannen.

De steekpartij vond rond zes uur plaats. "Een slachtoffer is onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht", laat een ooggetuige weten. Een ander slachtoffer wordt ter plaatse behandeld. Die is gewond aan een been.

Strompelen

De mannen zouden 'flink gewond' naar de receptie zijn gestrompeld. Daar ligt volgens de ooggetuige 'een flinke plas bloed'.

De politie doet onderzoek. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend.

Kokend water

Het is niet de eerste keer dat het mis gaat bij het azc aan de Kievitsblekweg. In juli werd een 32-jarige man met een mes gestoken en met kokend water overgoten en eind januari raakte een 14-jarige jongen gewond bij een steekpartij. Hij raakte gewond aan zijn gezicht.

Toen ging het om een uit de hand gelopen ruzie met een andere minderjarige jongen.

Stijging aantal incidenten

Vorig jaar noteerde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in de zes Brabantse asielzoekerscentra bijna tweeduizend incidenten, een stijging van eenderde ten opzichte van het jaar 2017. De meeste problemen deden zich in 2018 voor in Budel, waar bijna vijfhonderd keer melding werd gemaakt van agressie en geweld.