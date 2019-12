Ben je boer en ga je stoppen vanwege de milieuregels? Of ga je juist uitbreiden? [MELDPUNT]

Jullie, als Brabantse boeren, zijn bijna elke dag in het nieuws. Maar wat gaat er nu concreet veranderen in onze provincie? Welke boerenbedrijven verdwijnen en welke gaan uitbreiden? Wat betekenen de vervroegde milieuregels voor jullie zelf? Omroep Brabant brengt het, samen met jullie, in kaart met het project Boer met Kiespijn.

Op basis van onze research hebben we al een eerste aanzet kunnen maken om te laten zien wat er in elke gemeente gaat gebeuren. Hoeveel boerenbedrijven stoppen er bij jou en hoeveel gaan juist intensiveren of groeien?

Door jouw situatie in te vullen bij ons meldpunt, help je ons om de kaart zo compleet mogelijk te maken. Vul de korte vragenlijst in over jouw situatie bij ons meldpunt. (Let op: we voegen reacties pas openbaar toe nadat we hebben kunnen verifiëren of de melding is gedaan door een boerenbedrijf). Ken je iemand met een boerenbedrijf, stuur de vragenlijst dan dus naar hem of haar door, zodat diegene de vragen zelf kan invullen.

Multimediaal project

Dit meldpunt is onderdeel van een groot multimediaal project: Boer met Kiespijn. Omroep Brabant en onderzoekscollectief Spot on Stories zoeken het komende jaar uit wat de gevolgen zijn van het vervroegd invoeren van de milieuregels. Voor onze boeren, voor de Brabanders, voor onze provincie.

Op vernieuwende manieren geven we je een inkijkje in het leven van de boeren en andere Brabanders die met de agrarische sector te maken hebben.

De boeren leren kennen

Via korte videoportretten kennismaken met drie Brabantse boeren die vertellen wat alle nieuwe ontwikkelingen voor hen betekenen. De komende maanden komt daar op omroepbrabant.nl/boermetkiespijn en op Instagram (@boermetkiespijnbrabant) elke twee weken een nieuw portret bij. Niet alleen van boeren, maar ook van omwonenden en andere betrokkenen.

Boerin Mieke uit De Moer moet waarschijnlijk gaan stoppen.

Je kunt al kennis maken met Mieke Broeders-Habraken, Marcel Rijkers en Twan Dirks. Melkveehouder Mieke uit De Moer overweegt te stoppen, omdat de investeringen om zo snel aan de milieuregels te voldoen, voor haar niet op te brengen zijn.

LEES OOK: Onderzoek: kleine en middelgrote boerenbedrijven de dupe van vervroegde milieumaatregel

Marcel uit Landhorst heeft de beslissing al moeten nemen. Hij kreeg vorig jaar een paniekaanval in de stal van alle stress, het kon niet langer. Hij vertelt hoe het voor hem was toen zijn laatste koeien een paar maanden geleden werden opgehaald.

Marcel Rijkers vertelt over het stoppen met boeren

Voor varkensboer Twan uit Loon op Zand pakken de ontwikkelingen juist anders uit. Hij had al een middelgroot bedrijf, maar gaat nu verder groeien en intensiveren om de investeringen terug te verdienen.

Hoe zit het nu precies?

Ben je even kwijt hoe het nu ook alweer precies zat met de regels en waarom veel boeren boos zijn? Bekijk dan onze uitleg-animatie. Of check onze interactieve tijdlijn voor alle ontwikkelingen op een rijtje.

Vernieuwende vormen

In de eerste maanden van 2020 lanceren we ook een virtual reality-ervaring. In een 360-gradenfilmpje dat je kunt bekijken op je mobiele telefoon, kruip je in het hoofd van een Brabantse boer.

Later in het jaar volgt nog een serious game, waarin je kunt ervaren hoe jij het zou doen als je op dit moment een Brabantse boer zou zijn. Welke beslissingen neem jij en wat zijn de gevolgen?

Boer met Kiespijn

Boer met Kiespijn is de komende maanden te volgen via omroepbrabant.nl/boermetkiespijn en Instagram. We sturen ook een nieuwsbrief uit via de mail, als er een nieuwe update is. Abonneren kan hier.