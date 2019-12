PSV veel te sterk voor PEC Zwolle, Willem II blijft tegen Fortuna Sittard steken op gelijkspel

PSV gaat met een overtuigende overwinning de winterstop in. Zaterdagavond werd het in eigen huis tegen PEC Zwolle 4-1. Willem II bleef zaterdagavond in Tilburg steken op een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd 0-0. Vrijdagavond won RKC Waalwijk met 3-0 van FC Twente.

Uitslagen 18e speelronde eredivisie:

Willem II - Fortuna Sittard: 0-0

- Fortuna Sittard: 0-0 PSV - PEC Zwolle: 4-1

- PEC Zwolle: 4-1 RKC Waalwijk - FC Twente: 3-0

PSV staat nu derde op de ranglijst. Willem II volgt op plek 4. RKC Waalwijk is hekkensluiter.

Overtuigende overwinning PSV

Zwolle nam in Eindhoven de leiding door een treffer van Mustafa Saymak. De aanvaller profiteerde van een fout van Daniel Schwaab. Jorrit Hendrix maakte in de 18e minuut gelijk voor PSV, waarna Mohamed Ihattaren kort daarna op fraaie wijze de 2-1 voor zijn rekening nam.

Aan het begin van de tweede helft zorgde Bruma voor de 3-1. Cody Gakpo maakte na een mooie slalom 4-1. PSV-verdediger Nick Viergever kreeg een gele kaart en is geschorst voor de eerste wedstrijd na de winterstop, bij VVV-Venlo.

Derde zege RKC

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond in de achttiende speelronde van de eredivisie zijn derde zege van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Fred Grim won de thuiswedstrijd tegen FC Twente met 3-0. De Waalwijkers gaan ondanks de drie punten toch als hekkensluiter de winterstop in.

Lees verder na de analyse van RKC-watcher John Nelissen.

RKC kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Anas Tahiri bekroonde zijn terugkeer in de basis met een doelpunt. De middenvelder rondde een voorzet van Clint Leemans fraai af nadat hij de aanval zelf had opgezet.

Kansen

De Waalwijkers kregen meerdere kansen om de voorsprong uit te breiden. Een kopbal van Mario Bilate werd echter op schitterende wijze gekeerd door doelman Joël Drommel van FC Twente en een inzet van Leemans vloog net over het doel.

Bilate wacht daardoor nog altijd op zijn eerste doelpunt van het seizoen. "Daar ben ik diep teleurgesteld over dat ik nog geen goals op mijn naam heb staan", zegt de RKC-aanvaller. Desondanks is Bilate populair bij de RKC-fans. Zo galmde zijn naam meerdere keren door het stadion. "Dat waardeer ik zeker en de liefde is wederzijds", zei hij na afloop.

Aansluiting

Direct na rust was het wel raak: na een goede aanval van RKC, schoot Stijn Spierings de bal buiten bereik van Drommel binnen. Diezelfde Spierings was op het uur opnieuw trefzeker. Hij schoot de 3-0 tegen de touwen na een individuele actie. Calvin Verdonk illustreerde de onmacht bij Twente met een gemene overtreding op Sylla Sow, waarna hij met rood van het veld moest.

De ploeg van trainer Fred Grim blijft hekkensluiter, maar vindt wel aansluiting bij de concurrentie. RKC heeft de achterstand op ADO Den Haag verkleind tot twee punten. Na de winterstop staat direct een belangrijk duel op het programma. De Waalwijkers gaan dan op bezoek in Den Haag om het tegen ADO op te nemen.

Bekijk hieronder de reacties van Mario Bilate en Anas Tahiri na afloop.