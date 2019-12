Michael van Gerwen met speels gemak naar kwartfinale WK darts na zege op Stephen Bunting

Michael van Gerwen is weer een ronde verder op het WK darts. De regerend wereldkampioen had geen enkele moeite met Stephen Bunting. In de achtste finale won Mighty Mike met 4-0. Hij haalde een gemiddelde van 104,09 punten per beurt.

Bekijk de analyse van onze dartsverslaggever en lees verder.

'Groot gemak'

Na twee wedstrijden met een gemiddelde onder de honderd was het een doel voor Van Gerwen om nu wel boven de honderd te komen. In de eerste set kwam hij uiteindelijk net boven die honderd uit, door een hele goede vijfde leg. Op het moment dat het moest stond Van Gerwen na negen pijlen op 42, twee pijlen later was het klaar en had Van Gerwen de eerste set op zijn naam gezet.

De tweede set ging met groot gemak naar de nummer één van de wereld, Van Gerwen won alle legs. In de derde set gingen de eerste drie legs 'tegen de pijlen in'. De vierde leg maakte de darter uit Vlijmen grote indruk. Met nog veertig punten op het bord stond Bunting nog op 327. Met de eerste pijl was het meteen raak. In de vierde set was de eerste matchdart ook meteen raak. Zo plaatste hij zich simpel voor de kwartfinale. Zondag is de winnaar van het duel tussen Steve 'The Bronzed Adonis' Beaton en Darius Labanauskas de tegenstander.

'Eindelijk weer boven de honderd'

Het gemiddelde van Van Gerwen werd met de set hoger. Hij won de vierde set ook en pakte zo een simpele 4-0 zege. "Belangrijk daarbij is het gemiddelde waarmee Van Gerwen de wedstrijd wist te winnen: 104,09. Eindelijk weer boven de honderd, daar was hij wel echt naar op zoek. Van Gerwen heeft gedaan wat hij moest doen tegen Bunting, van wie hij in 2005 de eerste en laatste keer een tv-wedstrijd verloor", zegt sportverslaggever Fabian Eijkhout.