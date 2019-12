A2 bij Eindhoven weer open na ernstig ongeluk met drie auto's

Een ongeluk op de A2 bij Eindhoven, tussen de knooppunten Batadorp en De Hogt, zorgde maandag aan het begin van de middag voor behoorlijk wat vertraging in de richting Maastricht. Rijkswaterstaat had het over een 'ernstig ongeluk'. De hoofdrijbaan van de A2 was sinds één uur dicht, verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Om tien over twee was de weg weer vrij. Volgens een ooggetuige waren er drie auto's betrokken bij het ongeluk.

Wanneer je vanuit Eindhoven richting Maastricht wilde, moet je rond twee uur nog rekening houden houden met drie kwartier vertraging tussen de knooppunten Ekkersweijer en de De Hogt. Op het hoogtepunt van de file was dat bijna twee uur. Verkeer werd via de vluchtstrook geleid.

Ook in de richting Den Bosch stond een file. Deze werd veroorzaakt door kijkers.

Vrachtwagenchauffeurs reageren alert

In eerste instantie leek het erop dat er een vrachtwagen betrokken was bij het ongeluk. Dit is echter niet het geval, zo liet vrachtwagenchauffeur Roy maandag vanaf de A2 weten. Hij en een collega zaten vlak achter het ongeluk waarbij volgens hem drie auto's betrokken waren.

"Samen hebben we toen we het ongeluk zagen gebeuren snelheid geminderd en uiteindelijk de weg geblokkeerd. Zoals je dat als chauffeur leert in je opleiding", legt hij uit. Volgens Roy was er in elk geval een zwangere vrouw bij het ongeluk betrokken. Zij had volgens hem vooral last van haar nek. Of er meer mensen gewond zijn geraakt, is niet duidelijk.