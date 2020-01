Eindhoven Airport weer geplaagd door mist: vluchten geannuleerd en vertraagd

Voor Eindhoven Airport is het jaar met pech begonnen. Dichte mist zorgt ervoor dat diverse vliegtuigen elders moeten landen. Ook worden er meerdere vluchten geannuleerd. Andere lopen vertraging op. De luchthaven werd oudjaarsdag ook al geplaagd door de mist.

Het zicht in Eindhoven is zo slecht dat er niet kan worden geland. De vliegtuigen moeten uitwijken naar Maastricht en Keulen. Het vliegveld heeft ook nog eens problemen met haar site. De informatie over aankomende vluchten klopt niet. Mensen wordt geadviseerd op NOS Teletekst te kijken voor de juiste info.

Mistproblemen houden aan

Het is niet bekend hoe lang de problemen voor het vliegverkeer boven Eindhoven zullen aanhouden. Volgens MeteoGroup breekt in de loop van de dag vanuit het zuidoosten de zon door, in het westen blijft het langer grijs.

Op oudjaarsdag had Eindhoven Airport ook al last van de mist. Tussen half tien 's ochtends en begin van de middag lag het vliegverkeer stil en 's avonds moesten zelfs vijf vluchten worden geschrapt.

