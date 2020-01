Weg weer vrij na ongeluk op A73 bij Haps, vertraging neemt af

HAPS -

Een ongeluk op de A73 bij Haps zorgde dinsdagochtend voor enorme vertraging wanneer je richting Maasbracht wilde. De linkerrijstrook was even dicht, zo meldde de ANWB iets na acht uur. Rond halfnegen was de weg weer vrij. Op dat moment moesten weggebruikers nog altijd rekening houden met zo'n drie kwartier vertraging tussen Wijchen en Haps.