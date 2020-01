Ans reed op een ree en had 1800 euro schade

Een (dodelijke) aanrijding met een hert of wild zwijn leidt al gauw tot een schadepost van 1500 tot 2000 euro, zo leert een rondgang langs autoschadebedrijven in het grensgebied met Belgiƫ. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij herstelkosten opliepen tot 5000 euro of nog hoger. Het aantal meldingen van botsingen met wild varieert per schadehersteller.

De hoogte van de schade is afhankelijk van het soort dieren, de kracht waarmee ze door een wagen zijn aangereden en de staat van de auto waarmee de ongelukken zijn gebeurd.

Borden langs weg, toch botsing

Bij een aanrijding op de provincialeweg tussen Someren en Heeze viel de schade voor Ans van Horne nog enigszins mee: 1800 euro, al gaat ze nog wel in de slag met de verzekering of ze de eigen risico ook vergoed krijgt. Belangrijkste is echter dat bij de botsing met een ree, half december vorig jaar, zowel de vrouw uit Heeze als haar dochter niet gewond raakte. Op een weg overigens waarlangs diverse borden staan om het verkeer te wijzen op het gevaar van overstekend wild.

Ans van Horne vertelt: "Ik zag het dier in een ooghoek. Mijn dochter, die op haar telefoon keek, hoorde alleen de klap. Later vernam ik van mensen die achter mij reden, dat ik het dier nog enkele tientallen meters mee heb gesleurd."

SAMF ingeschakeld

"Ik heb na het voorval de auto aan de kant van de weg gezet en de politie gebeld. Die schakelde vervolgens die stichting in die alle aanrijdingen registreert, de SAMF inderdaad. Een vrijwilliger legde het dier in zijn auto, hevig bloedend, dus ik vraag me af hoe daar thuis op zou worden gereageerd. Van mijn auto was de kentekenplaat eraf gegaan en onder meer de koplamp beschadigd. Ogenschijnlijk niet zo heel veel aan de hand, maar de reparatie bij Van Kruijsdijk in Heeze kostte dus toch nog 1800 euro."

Had erger gekund

Ook heeft de inwoonster Heeze sinds het incident in een leenauto moeten rijden. Och, beseft ze, het had veel erger uit kunnen pakken. "Als zo'n dier door de voorruit naar binnen komt bijvoorbeeld. Daar moest ik toch wel aan denken, omdat mijn dochter van zeventien jaar oud binnenkort voor haar rijexamen opgaat. Dan had ze misschien wel angst gehad voor een goede afloop."

Vier edelherten op de weg

Een automobilist uit De Mortel werd een jaartje geleden tegen middernacht in dichte mist verrast toen hij vanuit Bakel op weg was naar huis. Ineens doken vier edelherten voor hem op, waarvan er één frontaal werd geraakt en een tweede werd geschampt. De twee andere dieren wisten een botsing te voorkomen.

“Mijn vrouw, die reed, en ik zijn niet gewond geraakt. Ik ben na de aanrijding direct uitgestapt en zag alle vier de dieren de bossen invluchten. Ik hoorde later van een wijkagent dat de politie de herten een dag later nog heeft gezien. Een aantal liep er kreupel bij.” Ondertussen was via de wijkagent de verzekering ingeschakeld, de wagen opgetakeld en bij Schadebedrijf Uitterlinden in De Mortel afgeleverd.

Gelukkig goed verzekerd

“Ik was allrisk verzekerd, anders had het me zevenduizend euro gekost. En gelukkig lijken de herten het te hebben overleefd”, aldus de inwoner van De Mortel. In veel gevallen gaat het wel mis en overleven reeën, zwijnen of marters botsingen niet. Om deze ellendige gevolgen tot een minimum te beperken worden er allerlei maatregelen genomen. Zoals het plaatsen van borden, om het verkeer waakzaam te houden.

Om het voor mens én dier veiliger te maken, begon de provincie vorig voorjaar de verkeersactie 'Ik let op wild'. Om te zorgen dat het wild wegblijft van de weg, werden bijvoorbeeld als proef op vier plekken in de provincie nieuwe wildspiegels geplaatst. De reflectie van het licht van de auto, doet het dier stilstaan en daarmee is het gevaar vaak geweken. Het is niet bekend of deze actie al nut heeft gehad.

LEES OOK: Botsingen met wild vorig jaar fors toegenomen, vooral reeën vaak het haasje