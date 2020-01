Hans geniet van ballonvliegen in de woestijn, 'maar wel altijd wat extra water meenemen'

"We zijn hier een bezienswaardigheid", Hans is met zijn luchtballon in Saoedi-Arabië

Nee, hij is er niet helemaal in zijn ballon heen gevlogen. Maar Hans van Hoesel uit Den Bosch is wel met zijn luchtballon in het westen van Saoedi-Arabië. In totaal zijn er honderd luchtballonnen, met ballonvaarders van over de hele wereld.

Veel luchtballonnen zien ze daar niet, vertelt Hans. "We zijn hier zelf haast een bezienswaardigheid. Maar mensen zijn wel heel enthousiast." Uit Nederland zijn er enkele tientallen luchtballonnen naar Al Ula in Saoedi-Arabië afgereisd. Doel is om het gebied te promoten voor toeristen.

Hulp nodig

Bij de vluchten die er worden gemaakt, hebben de ballonvaarders hulp nodig van de lokale bevolking. Bijvoorbeeld bij het terugvinden en ophalen van de ballonnen na een tocht. En dat is niet altijd even makkelijk. "Met handen en voeten proberen we duidelijk te maken wat de bedoeling is, wat ze moeten doen en vooral niet moeten doen", zegt Hans.

Een tocht brengt de ballonvaarders al gauw enkele tientallen kilometers verderop: "In the middle of nowhere", zegt Van Hoesel. "En dan is het hopen dat je snel contact kunt krijgen met mensen van het ophaalteam of dat iemand op de grond gezien heeft waar je heen bent gevlogen. We hebben wel telefoons, maar dat is hier nog geen garantie dat je ook contact hebt." Voor de zekerheid nemen de ballonvaarders daarom altijd extra water mee op hun vlucht. Zodat ze indien nodig wat uren in de woestijn kunnen overbruggen.

Recordpoging

Hans en zijn collega-ballonvaarders gingen onder meer naar Saoedi-Arabië voor een recordpoging: honderd luchtballonnen op een rij stegen tegelijk op, in het donker. De gekleurde sliert ballonnen was drie kilometer lang. Poging geslaagd. "Dat was heel gaaf om te doen, dat was nog niet eerder gebeurd in dit deel van de wereld."

Maar het eigenlijke doel van de tocht is dus promotie: Saoedi-Arabië wil graag meer toeristen trekken naar dit dunbevolkte gebied. Van Hoesel voelt zich niet bezwaard: "Ja, het regime. Maar kijk, dit is geen politieke missie. In Rusland gaat ook van alles mis, en daar gaan ook gewoon mensen naartoe op vakantie."

Ondertussen kijkt hij zijn ogen uit. "Ze hebben hier allerlei historische vondsten gedaan. Graftombes van duizenden jaren oud. Schitterende beeldhouwwerken in de rotsen, echt heel mooi." En ook voor het ballonvaren is het land wat hem betreft prima geschikt: "Het is haast een maanlandschap waar je overheen vliegt. Heel ruig en ruw, met rotspartijen. Heel anders dan in Nederland."

Ballonvaren is in dat deel van de wereld dan ook een heel andere ervaring. "De omstandigheden zijn compleet anders. Maar het klimaat is gelukkig heel constant. Dat maakt het goed van tevoren in te schatten waar je ongeveer uitkomt."

Er staan nog twee ballonvluchten op het programma voor Hans, voor hij weer naar Nederland komt. Met het vliegtuig, niet per luchtballon.