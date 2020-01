Sportiom acht maanden grotendeels dicht voor onderhoud

In het AquaFunbad zitten zowel de grotten, de bandenglijbaan, het golfslagbad en de gewone glijbanen. Het grottendeel en de bandenglijbaan waren al langer gesloten om veiligheidsredenen. Delen van de grotten bleken instabiel, en vielen naar beneden.

Kosten: 2,6 miljoen

De gemeente is eigenaar van het Sportiom. Het pand wordt echter sinds januari 2019 gehuurd door Sportfondsen Groep, een commerciële onderneming die in bijna tachtig gemeenten zwembaden exploiteert. In opdracht van de gemeente vernieuwt de verhuurder het plezierzwembad. De opknapbeurt kost 2,6 miljoen, iets wat de gemeente betaalt.

Het Sportiom telt verder ook een wedstrijdbad, waar banen gezwommen kunnen worden en zwemles wordt gegeven, een klein buitenbad dat op warme dagen open is en een kinderbad.

In de zomer -als er geen zwemlessen zijn- is het wedstrijdbad ook open voor plezierzwemmers. Waar de plezierzwemmers de andere maanden van de sluiting van AquaFun terecht kunnen, is onduidelijk.

Bij het Sportiom kon dinsdag niemand een toelichting geven. Ook is niet duidelijk wat de becijferde verliezen door misgelopen kaartverkoop zullen zijn.