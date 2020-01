Advocaat van Johan van Laarhoven wil de staat mogelijk aansprakelijk stellen

"De officier van justitie Lucas van Delft heeft deze hele santenkraam toen in gang gezet en we overwegen hem ook aansprakelijk te stellen", zegt Spong.

Van Delft leidde de Nederlandse zaak tegen Van Laarhoven. Hij vroeg de Thaise autoriteiten een onderzoek naar de Nederlander te starten, omdat Van Laarhoven daar inmiddels woonde. De Tilburger werd in 2015 door de Thaise rechter tot 75 jaar veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld.

In Nederland wordt Van Laarhoven verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Hij is de oprichter van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company. Spong stelt dat Van Laarhoven formeel nog een deel van zijn Thaise straf moet uitzitten, "maar dat gaat niet gebeuren". "Een jaar Thaise gevangenisstraf telt voor twee, drie of vier jaar in Europa."

Onzorgvuldig

De Nationale ombudsman stelde vorig jaar maart vast dat Nederlandse instanties onzorgvuldig hebben gehandeld bij een rechtshulpverzoek aan Thailand rond de Tilburgse coffeeshophouder. Ombudsman Reinier van Zutphen verweet de Nederlandse politie, Openbaar Ministerie en ministerie van Justitie en Veiligheid nalatig te zijn geweest.

"De Nationale ombudsman bevestigt onomwonden wat wij al jaren zeggen: een Nederlandse zakenman en zijn vrouw zijn door Nederland met list en bedrog de Thaise cel in gesjoemeld", reageerde Spong toen. De Thaise echtgenote van Van Laarhoven ging voor ruim 11 jaar de gevangenis in. Omdat ze geen Nederlandse is, wordt zij niet uitgeleverd.

