'Trots maakt later plaats voor teleurstelling bij FC Eindhoven', TOP Oss verliest kansloos van AZ

Het leek van tevoren al een schier onmogelijke opgave, maar het is TOP Oss uiteindelijk ook niet gelukt om ten koste van AZ door te bekeren. De ploeg van Klaas Wels kon geen vuist maken tegen de nummer twee van Nederland en verloor met 0-2. FC Eindhoven was dicht bij een bekerstunt. De ploeg van trainer Ernie Brandts verloor uiteindelijk pas na verlenging van FC Utrecht.

De teleurstelling overheerst bij Jort van der Sande na knappe prestatie.

FC Eindhoven begon goed aan de wedstrijd tegen FC Utrecht. Het wist de eredivisionist goed partij te bieden. In de eerste helft kwam het zelfs op voorsprong. FC Utrecht-goalie Jeroen Zoet verkeek zich op een inzet van Samy Bourard, zijn inzet verdween in de korte hoek: 1-0. In de tweede helft kwamen de bezoekers langszij via een treffer van Issah Abass.

Twee minuten voor tijd leek FC Eindhoven de winst alsnog te pakken, de bal ging echter tegen de lat in plaats van in het doel. Jort van der Sande kon de rebound vervolgens net niet tegen de touwen werken. In de verlenging waren de ploegen hard op weg naar een strafschoppenserie. Vijf minuten voor tijd ging het echter nog mis voor FC Eindhoven, via de binnenkant van de paal liet Jean-Christophe Bahebeck doelman Ruud Swinkels kansloos: 1-2.





TOP Oss-AZ: 0-2

TOP Oss-speler Lion Kaak was blij dat het in de tweede helft goed mistig was:

De taak voor TOP Oss was dinsdagavond wel duidelijk: zo lang mogelijk de nul houden. Dat was ook direct af te zien aan het spel van de Ossenaren, want het was vooral AZ tegenhouden en hopen op een snelle uitbraak. Maar die kwam er niet en na 37 minuten kwam AZ op voorsprong.

Mentale tik

"Achteraf gezien kun je wel stellen dat het de welbekende mentale tik was die we niet meer te boven kwamen", stelt TOP Oss-speler Lion Kaak na afloop. In de tweede helft kwam AZ ook nog op 0-2 en daarna was het toch helemaal gedaan in Oss. "We hebben niet heel veel weggeven, maar het was vooral hopen op kleine kansjes en achteraf gezien is het een kansloze nederlaag."

TOP Oss-spelers Lion Kaak en Olivier Rommens over de uitschakeling in de beker:

Mistig

Het publiek dat afgekomen was op deze wedstrijd kon door de mist in het tweede bedrijf ook steeds minder zien. "Het plan was om ons vooral in te graven, omdat we natuurlijk wisten hoe goed AZ kan voetballen. Dat is niet leuk voor het publiek, maar gelukkig was het mistig en hebben ze niet alles kunnen zien."