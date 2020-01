Bianca Wijtenburg wordt vermist, haar familie is ten einde raad

“Dit is niks voor haar”, laat dochter Viënna weten. “We zijn ten einde raad.” Ze vertelt dat haar moeder momenteel niet helemaal zichzelf is. Bianca is thuis komen te zitten met een burn-out. Vandaar dat ze sinds kort ook medicijnen slikt.

Telefoon staat uit

“Ze is vertrokken zonder iets te zeggen”, vertelt ze. “Mijn vader was even boodschappen doen. In die tien minuutjes is ze weggegaan.” Haar gezin krijgt geen contact met haar. Haar telefoon staat uit.

De politie roept mensen op uit te kijken naar de vrouw. Ze is vertrokken op een zwarte fiets met een rekje aan het stuur.