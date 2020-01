Vermiste Bianca Wijtenburg dood gevonden in Son

De 48-jarige Bianca Wijtenburg uit Breugel is woensdagmiddag dood gevonden aan de Alpenlaan in Son. Dat meldt haar familie.

"Via deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen om Bianca terug te vinden. Tot mijn spijt moet ik mededelen dat Bianca vanavond dood is aangetroffen. Ik en mijn kinderen vragen jullie om ons even niet te berichten, dank je wel", schrijven de nabestaanden op Facebook.

De politie meldt wel dat er een lichaam is gevonden, maar zegt nog niet om wie het gaat.

Vermist

De vrouw vertrok afgelopen zaterdagmiddag op de fiets en sindsdien ontbrak ieder spoor, tot grote bezorgdheid van haar man, zoon en dochter.

