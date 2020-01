Kijk hier live: Maarten van der Weijden op schema voor nieuwe recordpoging 24 uur zwemmen

Het doel van de actie is ook dit keer om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het is de derde keer dat de zwemmer uit Waspik het probeert. Bij een eerdere poging in 2017 zwom hij niet genoeg baantjes binnen de tijd. Een jaar later haalde hij de afstand wel, maar hij voldeed niet aan de strenge regels van het Guinness Book of Records.

Maarten van der Weijden ging kort na zeven uur van start. (Foto: Marcel van Dorst/ SQ Vision)

Zwaar

In totaal moet hij 4076 baantjes van 25 meter afleggen in het Oosterhoutse binnenbad de Warande. Deze recordpoging is heel anders dan de veelbesproken Elfstedenzwemtocht in Friesland van afgelopen zomer. Door de tijdsdruk mag hij maar 21 seconden over één baan doen. Dit maakt deze uitdaging pijnlijker, vertelde Maarten eerder.

'Trots'

Bij de start van de recordpoging waren enkele tientallen mensen aanwezig om de zwemmer te steunen. Zo waren zelfs enkele Friezen naar het zuiden afgereisd. "Dit is geweldig om mee te maken en met eigen ogen te zien. Hier moet je gewoon bij zijn", vertelt een bezoeker.

Uiteraard staan ook Maartens vrouw en kinderen langs het water. Schreeuwend moedigen ze hem aan. "We zijn heel erg trots", vertelt zijn vrouw Daisy. "Ons jongste kind is zelfs jonger dan deze recordpoging, waarover het nu al jaren gaat", lacht ze. "Het wordt tijd dat hij ook deze haalt. Dat zou helemaal geweldig zijn."

Overigens staat er ook nog een evenement voor Maarten op de planning. Van 28 tot en met 31 augustus vindt de nieuwe Elfstedenzwemtocht plaats. Bekende Nederlanders wisselen elkaar in estafette af voor de tocht van ongeveer 200 kilometer.